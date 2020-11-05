Нейробиологи придумали, как "запрограммировать" мозг на полезную пищу

Нейробиологи нашли способ, с помощью которого можно "запрограммировать" мозг на полезную пищу. Они считают, что это можно сделать с помощью активации особых нейронов в орбитофронтальной коре головного мозга.

Специалисты провели эксперимент с обезьянами. Они давали животным возможность выбрать между несколькими напитками. В это время учёные стимулировали их нейроны. В результате специалисты выяснили, что электрические токи могут изменить выбор, сделав один напиток более привлекательным, чем другой.

Ранее геронтологи из Оксфорда доказали, что старение можно "излечить". Для этого нужно удалять старые клетки.

Известно, что с возрастом клетки теряют способность делиться, из-за чего организм человека начинает стареть. Но их можно "омолодить", если запустить процесс деления. Опыты на грызунах показали, что данная методика эффективна, но у неё есть негативные последствия, так как вместе с работой клеток организма активизировались и злокачественные клетки.