Система планетарной обороны проморгала большой астероид

Астероид ZTF0DxQ пронесся мимо Земли на расстоянии менее 3 тысяч километров - ближе, чем большинство коммерческих спутников, вращающихся вокруг планеты.

И, как отмечают астрономы, "ни одна из наших систем планетарной обороны не заметила его приближения, пока он не прошел мимо".

Астрономы из Паломарской обсерватории в Калифорнии впервые заметили астероид через 6 часов после того, как он пролетел мимо Земли. Наблюдения показывают, что космический камень приблизился к Земле ближе всего, когда он пролетел над Южным полушарием сразу после 4 утра по всемирному времени в воскресенье.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA