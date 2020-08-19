Система планетарной обороны проморгала большой астероид

Астероид ZTF0DxQ пронесся мимо Земли на расстоянии менее 3 тысяч километров - ближе, чем большинство коммерческих спутников, вращающихся вокруг планеты.

И, как отмечают астрономы, "ни одна из наших систем планетарной обороны не заметила его приближения, пока он не прошел мимо".

Астрономы из Паломарской обсерватории в Калифорнии впервые заметили астероид через 6 часов после того, как он пролетел мимо Земли. Наблюдения показывают, что космический камень приблизился к Земле ближе всего, когда он пролетел над Южным полушарием сразу после 4 утра по всемирному времени в воскресенье.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA — Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020

Эксперты говорят, что ZTF0DxQ "представлял небольшой риск для Земли", так как он, вероятно, был бы почти полностью сожжен атмосферой, если бы столкнулся с нашей планетой.

Однако, это еще раз подчеркивает важность систем обнаружения астероидов и необходимость укрепления нашей планетарной обороны на случай, если в будущем на пути Земли возникнут более серьезные угрозы.

Яркий пример тому - необнаруженный Челябинский метеорит, взорвавшийся над Россией в феврале 2013 года. Он был всего 18 метров в диаметре, но нанес значительный локальный ущерб:

Челябинский метеорит: пострадало 950 человек; место падения обнаружено

"Конец света" прибыл в Челябинск с задержкой

Встреча Челябинска с метеоритом: итоги

Или другой пример: в декабре 2018 года необнаруженный астероид, который был в 10 раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, разорвался над Беринговым морем.

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