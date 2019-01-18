Ученые нашли причины, по которой люди толстеют

Ученые из Китая опубликовали в научном журнале PLoS Biology результаты своих исследований о гене Oct3, который является причиной лишнего веса.
Специалисты из университета Циньхуа в Пекине провели эксперимент на живых мышах, которые жили в своеобразной морозильной камере. Ученым удалось выяснить, что снижение активности приводит к формированию специального бурого жира, а излишки калорий преобразовываются в тепло. Длительная жизнь мыши в низкой температуре заставила другой, белый жир грызуна, превратиться в бурую разновидность. С изменениями в организме, мыши скинули лишний вес и нормализовали обмен веществ.
Бурый жир встречается в в тканях грудных младенцев и используется для моментального сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста человека жир постепенно исчезает. В организме взрослых преобладает специальный белый жир, который выполняет роль «склада» питательных веществ и не отвечает за тепло.
Анализируя различные изменения в уровнях активности разных участков ДНК, специалисты выявили, что скорость сжигания калорий и разница между бурым и белым жиром были связаны с активностью гена Oct3.
Данный участок ДНК отвечает за удаление излишков норадреналина с поверхности клеток организма и его "утилизацию" внутри них. Так он служит замедлением метаболизма, не позволяя бурому и белому жиру сжигать много питательных веществ. Эксперты поняли, что, если заблокировать или ограничить работу гормона Oct3, то организм человека начнет работать над сбросом лишнего жира.
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