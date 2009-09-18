Психиатр-нарколог объяснил, почему мужчины чаще употребляют алкоголь

Внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, почему в России мужчин с алкогольной зависимостью в 4 раза больше, чем женщин.

"Мужчины все время ищут какой-то новизны, у них более острая необходимость менять свое психическое состояние. Женщины же более стабильны", — пояснил врач.

Также специалист отметил, что за последние 10 лет количество потребляемого алкоголя на душу населения снизилось почти в два раза — с 18 до 9,3 литров.

Более 2,5 млн россиян страдают алкоголизмом

В 2009 году, "Правда.Ру" писала о том, что в России более 2,5 млн россиян страдают алкогольной зависимостью.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил сегодня неутешительную статистику. По его данным, в нашей стране больны алкоголизмом 2,5 миллиона человек, регулярно курят около 60 процентов мужчин и более 30 процентов женщин.

Глава Роспотребнадзора отметил, что если к больным алкоголизмом присоединить еще так называемых тяжелых потребителей крепких напитков, т. е. тех, у кого еще нет диагноза, но они уже стали зависимыми от спиртного, то окончательная цифра будет значительно больше.

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Многие, по его словам, не хотят, чтобы у них был диагноз "алкоголизм". В нашей стране есть возможность анонимного лечения таких людей, которое не дает занести их фамилии в официальную статистику.