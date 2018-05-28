Названы пять продуктов, которые становятся опасными при разогревании

Оказывается, привычка хозяек готовить обед на несколько дней вперед чревата проблемами со здоровьем. Дело в том, что некоторые продукты не терпят повторной термической обработки. При разогревании в них образуются опасные для человека вещества.
К таковым относится свекла. При разогревании она теряет все содержащиеся в ней витамины, среди которых - витамин B, фолиевая кислота, магний, йод, калий и железо.
Что касается мяса и грибов, они при той же процедуре лишаются легкоусвояемых белков и становятся просто тяжелой для переваривания едой.
В картофеле, вновь оказавшемся на сковородке или в микроволновке, распадается входящий в него крахмал, что весьма не полезно для здоровья.
Наконец, совсем уж не годится подогревать яичницу, омлет или вареное яйцо. Мало того, что при этом в блюдах пропадают полезные микроэлементы, в них вырабатываются токсины, а подчас и канцерогены.
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