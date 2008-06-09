Как похудеть без ограничений и голода, изменив всего одну привычку

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, вовсе необязательно "садиться" на диету, урезать рацион или как-то ещё ограничивать себя в еде.

Всё нужно сделать — отказаться от ложек и вилок, заменив их на китайские палочки.

Такой совет даёт диетолог Джоди Брейверман читателям портала healthfully. com.

Чем обусловлен эффект

"Использование двух палочек — не самый удобный способ положить пищу в рот, но, если вы пытаетесь похудеть, древняя азиатская посуда может быть вашим секретным оружием. Контроль за потреблением калорий является основой успешного похудения. Когда вы едите медленнее, вы даете своему мозгу достаточно времени, чтобы он понял — желудок полон. В результате вы наедитесь меньшим количеством пищи", — объясняет диетолог.

Советы от Брейверман

Используйте палочки для еды, чтобы есть салаты, рагу, блюда из цельнозерновой пасты, жареную картошку фри, орехи, нарезанные фрукты и овощи, попкорн, нарезанное мясо и рыбу — всё, что вам удастся взять с их помощью.

Берите маленькие кусочки пищи за раз. Положите в рот, полностью разжуйте и проглотите.

Положите палочки для еды между "укусами", что еще больше замедлит потребление пищи. Как только вы кладете еду в рот, положите палочки на тарелку и сосредоточьтесь на жевании. Проглотив кусок, возьмите палочки и откусите еще.

Приучите себя осознанно есть палочками для еды и со временем совсем откажитесь от ложек и вилок.

Купите себе красивые палочки для еды, с которыми вы будете наслаждаться едой. Это сделает ваши блюда особенными и привлекательными.

К слову, ранее "Правда.Ру" ранее уже рассказывала о том, как сохраняют стройность женщины в Японии,какие - кроме еды палочками - они ещё используют "хитрости".

Секреты красоты от японских гейш

Девушки "страны восходящего солнца" славятся своей красивой кожей и стройной фигурой, поэтому неслучайно обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала японка Рийо Мори. Сохранить красоту японкам помогает особый режим питания.

Японцы придерживаются следующих правил питания:

Необходимо есть больше сырых овощей и фруктов, предпочтительно, оранжевого или зелёного цвета.

Оранжевые овощи и фрукты: морковь, оранжевый перец, алыча, хурма, персики и абрикосы.

Зеленые овощи и фрукты: салат, зеленый перец, лук-порей, сельдерей, петрушка, укроп и другие.

Нельзя исключать из рациона жиры. Растительное масло (оливковое или подсолнечное) положительно влияет на организм, давая ему необходимые кислоты — даже чайная ложка масла способна продлить жизнь и дать организму необходимые вещества. Что же касается мяса, то японцы употребляют говядину, но в небольших количествах, предпочитают рыбу и морепродукты.

Японский маникюр

Умеренность в еде — лучшая из диет. Так говорят все долгожители.

Необходимо чаще двигаться и бывать на свежем воздухе. Например, японская долгожительница Камато Хонго, попавшая в книгу рекордов Гиннеса как самая старая жительница планеты, в свои 116 лет могла станцевать местный танец деревни, в которой выросла.

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Разгрузочные дни во имя красоты

В Японии закаляются с детства, постоянно проветривают помещения, а также считают, что главное — это научиться радоваться жизни и не воспринимать неприятности близко к сердцу. Когда человек расстроен, его иммунитет перестаёт его защищать от многих болезней.

В современном обществе становится все более популярной "японская диета", для японцев же это вовсе не диета, а ежедневный рацион питания:

300-400 грамм риса;

150-240 г фруктов;

около 270 г овощей;

60 г бобов;

120 г рыбы;

100 г молока;

не более одного яйца;

2 чайных ложки сахара.

Вот сколько нужно съедать в день, чтобы быть здоровым и красивым. При таком режиме питания лишний вес не появится, и яркое тому подтверждение — сами японцы, только борцы сумо имеют лишний вес, но для этого вида спорта их специально откармливают.

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