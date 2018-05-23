Исследование: отказ от автомобиля резко снижает риск инсульта

Фото:Fotodom.ru

Люди, что добираются на работу пешком или на велосипеде, могут сократить риск развития ишемической болезни сердца или инсульта на 11 %, а вероятность их смерти от этого и вовсе снизится на 30 %, заявляет недавно проведенное исследование. Физическая активность, пусть даже такие ее менее энергичные формы, как ходьба или велоспорт, в целом уменьшает риск сердечное-сосудистых заболеваний. Но, несмотря на это, уровень подобного рода активности во многих странах по-прежнему является очень низким.

К таким выводам пришла группа исследователей из Кембриджского университета, Лондонской школы гигиены и медицины и Лондонского имперского колледжа. Специалисты исследовали взаимосвязь между способами передвижения человека, его физической активностью и заболеваниями, которые могут его грозить.

Ученые использовали данные 358 799 участников британского Biobank — крупнейшего национального исследования, предназначенного для измерения и изучения уровня здоровья населения Великобритании.

Данные этих людей изучались в период с 2006 по 2010 года. У людей спросили, пользуются ли они автомобилем или каким-либо другим транспортом, или предпочитают велосипед или прогулки пешком. Приблизительно две трети опрошенных сообщили, что используют автомобиль, чтобы добраться до места работы. Поездки на велосипеде и пешие прогулки были куда менее распространены — лишь 8,5 % опрошенных признались, что передвигаются подобным образом.

Анализ данных показал, что люди, использующие для передвижения велосипеды или же вовсе предпочитающие ходить пешком, имели на 11 % меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 30 % меньший риск смертельного сердечно-сосудистого заболевания.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook