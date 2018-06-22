Названы причины, почему алкоголики считают спиртное вкусным

Шведские биологи пришли к выводу, что в мозге крыс-алкоголиков находится особая цепочка нейронов, нарушения в работе которой заставляют их считать алкоголь более вкусным и питательным.

Как пояснил Маркус Хайлиг (Markus Heilig) из университета Линчепинга (Швеция), "когда у человека формируется зависимость, он обычно хорошо осознает, что увлечение спиртным или наркотиками вредит ему и, скорее всего, послужит причиной его смерти. При этом он ничего не может поделать с этой проблемой - что-то "ломается" в его мозге, он теряет силу воли и продолжает плыть по течению".

Отмечается, что увлечение высокоградусной выпивкой (за исключением пива) ведет к почти полному отказу от употребления пищи, так как мозг алкоголиков начинает воспринимать спиртное в качестве "нормальной" еды.

Эту гипотезу проверили на крысах, которых предварительно научили пить раствор спирта, нажимая на определенный рычаг в их клетке. Когда грызуны стали алкоголиками, ученые предложили им "альтернативу" - воду, в которой было растворено большое количество сахарина, бескалорийного аналога сахара.

Как правило, большинство животных переходит на сахарную воду при появлении такой возможности, однако примерно 10-12% из них продолжают пить спирт.

У них резко снизилась активность тех участков ДНК, которые были связаны с работой "тормозящих" цепочек нейронов и удалением из них молекул гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), главного "тормоза" нервной системы.