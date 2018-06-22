6 способов излечиться от стресса

Преодолеть стресс и нервозность помогут не только таблетки. Чтобы научиться следить за собственными эмоциями, специалисты предлагают следовать 6 "заповедям".
Во-первых, необходимо жить сегодняшним днем. Часто причина депрессии в устремленности в прошлое или будущее. Человек настолько обеспокоен тем, что были или только будет, что неспособен спокойно жить в настоящем. Специалисты советуют возвращать себя в настоящее и не зацикливаться на деталях грядущего.
Во-вторых, следует абстрагироваться от внешних раздражителей. Эксперты напоминают известную истину: не приносите домой рабочие проблемы. Это не дает расслабиться самому человеку, ухудшает климат дома, а также учит семейных приносить свои "внешние" невзгоды под родную крышу.
В-третьих, спортивные увлечения помогут расслабиться. Физическая нагрузка словно метла очищает голову от переживаний, нормализует кровяное давление, помогает выделению гормонов радости. Специалисты советуют уделять тренировкам до получаса в день и выбирать ритмичные виды спорта.
В-четвертых, не стоит пренебрегать общением со специалистом. Он поможет подобрать необходимую тактику, чтобы положить конец излишней нервозности. Зачастую люди боятся обращаться к психологам, но в том, чтобы пообщаться с компетентным человеком, нет ничего постыдного. И это точно не ухудшит ситуацию.
В-пятых, не усугубляйте положение общением с людьми, которые не нравятся. Выбирайте тех, с кем приятно проводить время, именно они помогут выбраться из эмоционального колодца.
Последнее — полноценный отдых необходим для организма, поэтому нельзя лишать себя сна. Он помогает телу набраться сил и придает ясность сознанию.
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