В Минздраве Ульяновской области объяснили, почему нельзя собирать грибы-переростки

Грибы — ценный продукт, богатый витаминами и минералами. Однако стоит помнить, что некоторые виды грибов могут быть ядовитыми и опасными для здоровья. Собирать следует только те грибы, в безопасности которых вы уверены.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

При сборе грибов обращайте внимание на их внешний вид. Молодые и свежие грибы обычно твёрдые, гладкие, без неприятного запаха и слизи на поверхности. Старые или испорченные грибы могут содержать токсины, которые вызывают отравление и проблемы со здоровьем.

В Министерстве здравоохранения Ульяновской области обращают внимание на то, что старые грибы могут быть токсичными. Об этом говорится на официальном портале ведомства. Это связано с накоплением продуктов распада белков и жиров, которые негативно влияют на нервную систему, пищеварение и другие функции организма. Поэтому рекомендуется собирать только молодые и свежие грибы, которые имеют плотную структуру, гладкую поверхность, не пахнут неприятно и не покрыты слизью.

Если вы не уверены в безопасности гриба, лучше отказаться от его употребления. Не рекомендуется давать грибы детям до 5 лет, так как их пищеварительная система ещё не готова к перевариванию грибов.

Перед приготовлением грибов обязательно тщательно их промойте и очистите от грязи и насекомых. Варите грибы не менее 20 минут, чтобы уничтожить возможные вредные микроорганизмы.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете наслаждаться вкусом грибов без риска для здоровья.

