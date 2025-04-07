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Эти автозаводы СССР работали на экспорт: их машины ценились за дешевизну и проходимость

2:43
Авто

В СССР было много автозаводов, которые выпускали машины не только для внутреннего рынка, но и для экспорта за рубеж.

Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"
Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"

Их поставляли от стран соцлагеря до Европы, Азии, Африки и даже Латинской Америки. Вот подборка ключевых автозаводов Союза, которые поставляли технику за границу.

1. АвтоВАЗ (Тольятти)

Что экспортировали: Lada 2101-2107 (Жигули), Lada Niva (ВАЗ-2121), Lada Samara.

Куда: Европа (особенно ФРГ, Франция, Финляндия), Латинская Америка, Египет.

Интересно: в 80-х Lada была самым продаваемым иностранным авто в Великобритании!

2. КАМАЗ (Набережные Челны)

Что экспортировали: грузовики КАМАЗ, самосвалы, тягачи.

Куда: Африка, Ближний Восток, Вьетнам, Куба, Индия.

Интересно: участвовали в ралли "Париж — Дакар", став визитной карточкой СССР в автоспорте.

3. УАЗ (Ульяновск)

Что экспортировали: УАЗ-469, УАЗ-452 ("буханка").

Куда: страны соцлагеря, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка.

Интересно: УАЗ-469 использовался даже в армиях стран НАТО — для тестов и как трофеи.

 

4. ЗИЛ (Москва)

Что экспортировали: ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, а также спецмашины.

Куда: Индия, Сирия, Египет, Куба, Африка.

Интересно: ЗИЛы работали в условиях пустынь и джунглей — как неприхотливые трудяги.

5. ГАЗ (Горький/Нижний Новгород)

Что экспортировали: "Волга" ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-69, грузовики ГАЗ-51, ГАЗ-66.

Куда: Европа (включая ФРГ), Азия, соцстраны, Куба.

Интересно: в странах Европы "Волги" нередко использовались как такси и полицейские машины.

6. ЛуАЗ (Луцк)

Что экспортировали: ЛуАЗ-969 (маленький внедорожник).

Куда: Южная Америка, Вьетнам, социалистические страны.

Интересно: ЛуАЗы ценились за проходимость и лёгкий вес, особенно в сельской местности.

Советские машины были дешевле, чем западные аналоги, имели простейшую механику — легко ремонтировались в полевых условиях.

Уточнения

Толья́тти (до 1964 года Ста́врополь, от греч. Σταυρούπολη, дословно — «Город креста»; встречаются и другие названия: Ста́врополь-на-Во́лге или Ста́врополь-Во́лжский) — город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, будучи городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населённым пунктом в его составе.

ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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