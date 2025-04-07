Эти автозаводы СССР работали на экспорт: их машины ценились за дешевизну и проходимость

В СССР было много автозаводов, которые выпускали машины не только для внутреннего рынка, но и для экспорта за рубеж.
Их поставляли от стран соцлагеря до Европы, Азии, Африки и даже Латинской Америки. Вот подборка ключевых автозаводов Союза, которые поставляли технику за границу.
1. АвтоВАЗ (Тольятти)
Что экспортировали: Lada 2101-2107 (Жигули), Lada Niva (ВАЗ-2121), Lada Samara.
Куда: Европа (особенно ФРГ, Франция, Финляндия), Латинская Америка, Египет.
Интересно: в 80-х Lada была самым продаваемым иностранным авто в Великобритании!
2. КАМАЗ (Набережные Челны)
Что экспортировали: грузовики КАМАЗ, самосвалы, тягачи.
Куда: Африка, Ближний Восток, Вьетнам, Куба, Индия.
Интересно: участвовали в ралли "Париж — Дакар", став визитной карточкой СССР в автоспорте.
3. УАЗ (Ульяновск)
Что экспортировали: УАЗ-469, УАЗ-452 ("буханка").
Куда: страны соцлагеря, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка.
Интересно: УАЗ-469 использовался даже в армиях стран НАТО — для тестов и как трофеи.
4. ЗИЛ (Москва)
Что экспортировали: ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, а также спецмашины.
Куда: Индия, Сирия, Египет, Куба, Африка.
Интересно: ЗИЛы работали в условиях пустынь и джунглей — как неприхотливые трудяги.
5. ГАЗ (Горький/Нижний Новгород)
Что экспортировали: "Волга" ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-69, грузовики ГАЗ-51, ГАЗ-66.
Куда: Европа (включая ФРГ), Азия, соцстраны, Куба.
Интересно: в странах Европы "Волги" нередко использовались как такси и полицейские машины.
6. ЛуАЗ (Луцк)
Что экспортировали: ЛуАЗ-969 (маленький внедорожник).
Куда: Южная Америка, Вьетнам, социалистические страны.
Интересно: ЛуАЗы ценились за проходимость и лёгкий вес, особенно в сельской местности.
Советские машины были дешевле, чем западные аналоги, имели простейшую механику — легко ремонтировались в полевых условиях.
Толья́тти (до 1964 года Ста́врополь, от греч. Σταυρούπολη, дословно — «Город креста»; встречаются и другие названия: Ста́врополь-на-Во́лге или Ста́врополь-Во́лжский) — город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, будучи городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населённым пунктом в его составе.
ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.
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