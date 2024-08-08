Как обезопасить себя от отравления грибами и какие страховки помогут в случае несчастья

Эксперты рассказали, можно ли застраховаться от отравления грибами

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Конец лета — идеальное время для любителей грибов, но необходимо помнить об опасности несъедобных грибов. Несъедобные грибы могут нанести серьезный вред здоровью, вызывая интоксикацию, особенно у детей и людей с ослабленным здоровьем. Чтобы избежать отравления грибами, следуйте таким правилам:

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Изучите местные виды грибов и их характеристики, консультируйтесь с опытными грибниками. Не собирайте грибы в населенных пунктах, вдоль дорог и не покупайте их в несанкционированных местах. Никогда не пробуйте грибы во время сбора, употребляйте их только после правильной термической обработки. Не собирайте грибы, в которых не уверены, а также перезрелые, червивые или старые грибы. Избегайте грибов, которые не можете однозначно идентифицировать, даже если они выглядят съедобными. Разбирайте грибы по видам и готовьте каждый вид отдельно.

В случае отравления грибами необходимо немедленно обратиться к врачу. Помогут как добровольное, так и обязательное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и страхование путешественников. Эти страховки покрывают медицинскую помощь, амбулаторное и стационарное лечение, а также выплаты при отравлениях по неосторожности, сообщает портал Банки.ру.