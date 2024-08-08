Как обезопасить себя от отравления грибами и какие страховки помогут в случае несчастья

Конец лета — идеальное время для любителей грибов, но необходимо помнить об опасности несъедобных грибов. Несъедобные грибы могут нанести серьезный вред здоровью, вызывая интоксикацию, особенно у детей и людей с ослабленным здоровьем. Чтобы избежать отравления грибами, следуйте таким правилам:
В случае отравления грибами необходимо немедленно обратиться к врачу. Помогут как добровольное, так и обязательное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и страхование путешественников. Эти страховки покрывают медицинскую помощь, амбулаторное и стационарное лечение, а также выплаты при отравлениях по неосторожности, сообщает портал Банки.ру.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.