Чистая машина за 15 минут — только если знать эти трюки

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Мыть автомобиль на мойке самообслуживания — быстро, удобно и, казалось бы, дешево. Но почему после неё кузов всё равно выглядит как будто его просто ополоснули из шланга? Разводы, пятна, налёт… Всё дело — в неправильной технике.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Вот шесть шагов, которые превратят обычную "самомойку" в настоящую студию детейлинга.

1. Шампунь только на сухую машину

Не сбивайте грязь водой до нанесения пены! Если сделать наоборот, шампунь просто стечёт, не успев "поработать". Только сухой кузов — и только потом пена.

2. Пенка снизу вверх, а не наоборот

Начинать с крыши — ошибка. Начните с порогов: поднимаясь, пена "зависает" на грязи и работает дольше, лучше растворяя налёт.

3. Начинаем с кормы

Капот — последним! Пока вы дойдете до него, он немного остынет, и шампунь не высохнет мгновенно. А сухая пена, как известно, толку не даёт, только белые следы.

4. Смывать — тоже снизу вверх

Логично, но мало кто делает. Нижняя часть машины самая грязная — поднимаясь, струя уносит за собой остатки грязи и пены.

5. Протирайте, а не просто обмахивайте

Просто махнуть замшей — не вариант. Особенно если авто тёмное. Используйте чистую, впитывающую салфетку — разводов не останется.

6. Воск — только сверху вниз

Вертикально или горизонтально, но по прямой. Так он ляжет ровно, создавая защитную плёнку без пятен и пропусков.

Простой лайфхак — и ваш авто выглядит так, будто только что вышел из дорогого детейлинг-центра.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).



