Исследователи выявили опасность приема пищи богатой аминокислотой метионина

Исследователи из Университета Южной Калифорнии выявили потенциальную опасность чрезмерного потребления продуктов, богатых аминокислотой метионином, связывая это с повышенным риском развития трудноизлечимых форм рака ротовой полости и дыхательных путей. Результаты этого важного исследования были опубликованы в престижном научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: commons.wikimedia.org by MAV7691, CC BY-SA 4.0

Верхняя аэродигестивная плоскоклеточная карцинома является агрессивным и широко распространенным злокачественным новообразованием, поражающим дыхательные пути в области головы и шеи. Ежегодно диагностируется более полумиллиона новых случаев этого заболевания. Несмотря на высокую частоту встречаемости, эффективных методов лечения данного типа рака по-прежнему недостаточно.

В ходе исследования ученые обнаружили повышенную концентрацию метионина в раковых клетках полости рта по сравнению с другими видами онкологических заболеваний. Примечательно, что метионин является незаменимой аминокислотой, которую организм человека получает исключительно из пищевых источников, таких как креветки, яйца и говядина.

Экспериментальным путем исследователи заблокировали транспортер LAT1 — мембранный белок, отвечающий за перенос метионина внутрь клеток. В результате этого вмешательства наблюдалось значительное замедление роста опухолей.

Опыты на животных моделях и лабораторных органоидах продемонстрировали, что диета с пониженным содержанием метионина способна замедлить рост опухолей вдвое по сравнению с обычным рационом. Эффективность такой диеты объясняется тем, что раковые клетки более зависимы от метионина, в то время как нормальные клетки менее чувствительны к его недостатку.

Планируемые клинические испытания будут направлены на изучение эффективности низкометиониновой диеты для пациентов с раком полости рта. Важной задачей является определение категорий пациентов, для которых такое диетическое вмешательство окажется наиболее благоприятным. Это может открыть новые перспективы для разработки более целенаправленных и эффективных методов лечения рака.