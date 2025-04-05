Обновлённый Peugeot 308: французский хэтчбек стал ближе к премиум сегменту

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Компания Peugeot готовит к выходу обновлённую версию своего популярного хэтчбека 308, премьера которой запланирована на лето 2025 года, а старт продаж ожидается уже осенью 2025 года. Хотя рестайлинг не является кардинальной сменой поколения, изменений обещает быть достаточно, чтобы сделать модель более привлекательной и конкурентоспособной в своём классе.

Фото: commons.wikimedia.org by A.BourgeoisP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пежо 308

Новый облик: больше "львиной" дерзости

Peugeot продолжает развивать узнаваемую дизайнерскую ДНК, и рестайлинговый 308 не стал исключением. Автомобиль получил полностью переработанную переднюю часть - теперь с более агрессивной светодиодной оптикой и массивной решёткой радиатора, отсылающей к флагманскому Peugeot 3008.

Изменения коснулись и задней части. Фонари обзавелись новой графикой, придающей машине ещё больше динамики и современности. Обновление выглядит не просто косметическим, а вполне продуманным шагом к более премиальному образу.

Интерьер: без радикальных новшеств, но с улучшениями

Салон нового 308 станет более приятным на ощупь и визуально — благодаря использованию новых, более качественных материалов. При этом система Panoramic i-Cockpit, которая дебютировала на 3008, сюда не перекочует — платформа хэтчбека просто не позволяет её реализовать.

Тем не менее, ожидаются обновления цифровой панели и мультимедиа, что поднимет общее впечатление от поездки на новый уровень.

Новые моторы и улучшенные гибриды

Главным техническим новшеством станет обновлённый трёхцилиндровый двигатель 1.2 PureTech, теперь в связке с 48-вольтовым электромотором и 6-ступенчатым "роботом" e-DCS6. Такая схема не только повысит топливную экономичность, но и снизит выбросы — что особенно важно в свете новых экостандартов ЕС.

Также в линейке останутся гибридные версии мощностью 195 и 230 л. с., но с батареей увеличенной ёмкости — 21 кВт·ч. Это позволит преодолевать на электротяге до 100 километров, что почти удваивает возможности текущих версий.

Уточнения