Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 лучших сортов ежевики для вашей дачи: выбираем идеальный
Распад Тату довёл Лену Катину: певица рассказала о самом тяжёлом периоде и спасении
Не убивайте своё растение! Основные советы по уходу за замиокулькасом
Мышцы на пределе? Секретная техника, которую используют профи для восстановления
Рисовая вода — шикарный натуральный тоник и маска: как приготовить и использовать
Московские производители бьют рекорды! Масштабное сотрудничество с Ближним Востоком и Северной Африкой
Новый чешский флагман: Skoda представила заряженный Elroq RS
Две звезды в смертельном танце: что скрывает уникальная двойная система?
Венера оживает: учёные раскрыли секрет её вулканов

Цены на стройматериалы готовы к взлёту! Как подорожание коснётся вашего ремонта

1:00
Экономика

 К концу этого года в России ожидается серьезное подорожание строительных материалов.

Строительство дома
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Строительство дома

По информации ТАСС, рынок стройматериалов предсказывает резкий рост цен после снижения ключевой ставки, которое должно произойти в конце 2025 года.

Это, по мнению ведущего инженера-технолога завода "Поревит" Павла Кокарева, приведет к увеличению темпов строительства и, соответственно, к росту цен.

Сейчас спрос на рынке недвижимости ограничен высокими процентными ставками по кредитам, но после снижения ключевой ставки спрос возрастёт, что вызовет дефицит стройматериалов и, как следствие, подорожание.

На данный момент цены на газобетон и силикатные блоки даже снизились по сравнению с прошлым годом, но с апреля-мая ожидается рост цен после зимнего затишья. Прогнозируется, что стоимость стройматериалов вырастет на 30-40 процентов к концу года.

Уточнения

Газобето́н — разновидность ячеистого бетона; строительный материал, искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму приблизительно сферическими, замкнутыми, но сообщающимися друг с другом порами диаметром 1—3 мм. Газобетон близок к пенобетону по структуре, характеристикам и способу получения. По технологии окончательной обработки газобетон подразделяют на автоклавный газобетон и «неавтоклавный».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе
Наука и техника
Бомба по биологии: вот кто на самом деле может жить на Марсе Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Последние материалы
7 лучших сортов ежевики для вашей дачи: выбираем идеальный
Распад Тату довёл Лену Катину: певица рассказала о самом тяжёлом периоде и спасении
Не убивайте своё растение! Основные советы по уходу за замиокулькасом
Мышцы на пределе? Секретная техника, которую используют профи для восстановления
Рисовая вода — шикарный натуральный тоник и маска: как приготовить и использовать
Московские производители бьют рекорды! Масштабное сотрудничество с Ближним Востоком и Северной Африкой
Новый чешский флагман: Skoda представила заряженный Elroq RS
Две звезды в смертельном танце: что скрывает уникальная двойная система?
Венера оживает: учёные раскрыли секрет её вулканов
ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые мало кто видел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.