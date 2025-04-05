Цены на стройматериалы готовы к взлёту! Как подорожание коснётся вашего ремонта

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

К концу этого года в России ожидается серьезное подорожание строительных материалов.

Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Строительство дома

По информации ТАСС, рынок стройматериалов предсказывает резкий рост цен после снижения ключевой ставки, которое должно произойти в конце 2025 года.

Это, по мнению ведущего инженера-технолога завода "Поревит" Павла Кокарева, приведет к увеличению темпов строительства и, соответственно, к росту цен.

Сейчас спрос на рынке недвижимости ограничен высокими процентными ставками по кредитам, но после снижения ключевой ставки спрос возрастёт, что вызовет дефицит стройматериалов и, как следствие, подорожание.

На данный момент цены на газобетон и силикатные блоки даже снизились по сравнению с прошлым годом, но с апреля-мая ожидается рост цен после зимнего затишья. Прогнозируется, что стоимость стройматериалов вырастет на 30-40 процентов к концу года.

Уточнения

Газобето́н — разновидность ячеистого бетона; строительный материал, искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму приблизительно сферическими, замкнутыми, но сообщающимися друг с другом порами диаметром 1—3 мм. Газобетон близок к пенобетону по структуре, характеристикам и способу получения. По технологии окончательной обработки газобетон подразделяют на автоклавный газобетон и «неавтоклавный».





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