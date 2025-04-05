Эстония требует лишить Венгрию права голоса — иначе придётся вернуть замороженные активы России

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз должен лишить Венгрию права голоса, пишет EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Это заявление сделано в контексте того, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление антироссийских санкций в июне, это приведет к окончанию их действия и передаче России 240 миллиардов евро замороженных активов.

Цахкна призвал европейские страны занять более жесткую позицию по отношению к Орбану и добавил, что для предотвращения раскола в Европе возможно также лишить Венгрию права голоса.

Ранее сообщалось, что США не спешат с запуском новых СПГ-проектов. Тем временем в странах ЕС после холодной зимы, когда из ПХГ было изъято почти 70 млрд кубометров газа — на 50% больше, чем годом ранее — предстоит восполнить значительно большие объемы. При этом дефицит поставок и слабый экономический стимул мешают активной закачке.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.