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Секрет вечной молодости кожи: как сохранить коллаген после 25 лет

2:43
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Коллаген — это белок, естественным образом присутствующий в коже, мышцах и костях. Он обеспечивает эластичность кожи, её упругость и здоровый вид. С возрастом выработка коллагена в организме снижается, что приводит к появлению морщин, потере упругости и обвислости кожи, особенно на лице.

Женщина
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Женщина

Коллаген играет важную роль в поддержании молодости кожи, её упругости и эластичности. Он укрепляет структуру кожи, стимулирует обновление клеток и помогает уменьшить признаки старения. Достаточное количество коллагена делает кожу упругой, гладкой и сияющей.

Как сохранить уровень коллагена и поддержать молодость кожи

После 25 лет выработка коллагена начинает снижаться, а после 40 лет этот процесс ускоряется. Поэтому важно заранее позаботиться о поддержании уровня коллагена в коже.

Сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, защита от ультрафиолетового излучения и увлажнение — это основные шаги для поддержания уровня коллагена, напоминает греческое издание The Issue.

  1. Ограничьте время пребывания на солнце. Хотя солнечные лучи полезны для здоровья, важно минимизировать их воздействие на кожу. Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF ежедневно, даже в пасмурную погоду.
  2. Включите в рацион продукты, богатые коллагеном или способствующие его выработке. К таким продуктам относятся жирная рыба (тунец, лосось), молочные продукты, орехи, мясо, курица и продукты, богатые витамином С. Обработанные продукты, сахар и насыщенные жиры могут снизить выработку коллагена, поэтому старайтесь избегать их.
  3. Употребляйте напитки с противовоспалительными свойствами, например, зелёный чай. Они помогают поддерживать здоровье кожи и стимулируют выработку коллагена.
  4. Избегайте вредных привычек. Алкоголь и курение негативно влияют на кожу, разрушая коллагеновые волокна и вызывая задержку жидкости.
  5. Увлажняйте кожу. Вода — это ключевой элемент ухода за кожей. Регулярно используйте увлажняющие средства, соответствующие типу вашей кожи, чтобы поддерживать её увлажнённой и эластичной.

Антивозрастные процедуры, такие как использование средств с гиалуроновой кислотой и пептидами, а также защита от солнца, помогают стимулировать выработку коллагена и поддерживать кожу упругой, гладкой и здоровой.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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