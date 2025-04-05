Секрет вечной молодости кожи: как сохранить коллаген после 25 лет

Коллаген — это белок, естественным образом присутствующий в коже, мышцах и костях. Он обеспечивает эластичность кожи, её упругость и здоровый вид. С возрастом выработка коллагена в организме снижается, что приводит к появлению морщин, потере упругости и обвислости кожи, особенно на лице.
Коллаген играет важную роль в поддержании молодости кожи, её упругости и эластичности. Он укрепляет структуру кожи, стимулирует обновление клеток и помогает уменьшить признаки старения. Достаточное количество коллагена делает кожу упругой, гладкой и сияющей.
Как сохранить уровень коллагена и поддержать молодость кожи
После 25 лет выработка коллагена начинает снижаться, а после 40 лет этот процесс ускоряется. Поэтому важно заранее позаботиться о поддержании уровня коллагена в коже.
Сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, защита от ультрафиолетового излучения и увлажнение — это основные шаги для поддержания уровня коллагена, напоминает греческое издание The Issue.
Антивозрастные процедуры, такие как использование средств с гиалуроновой кислотой и пептидами, а также защита от солнца, помогают стимулировать выработку коллагена и поддерживать кожу упругой, гладкой и здоровой.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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