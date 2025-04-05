ТОП-5 легендарных трамваев СССР

Трамвай в СССР — это звуки детства — и грохот на поворотах, который не забыть ниекогда.
Вот ТОП легенд на рельсах.
1. ЛМ-57 — "Ленинградский монстр"
Один из самых культовых трамваев СССР. Мощный, тяжёлый, с характерной закруглённой мордой.
Громыхал по улицам десятилетиями. Красный, яркий, настоящий символ эпохи.
2. Татра T3 — чешская легенда на наших улицах
Трамвай, который стал самым массовым в истории мира — и в СССР в том числе.
Если ты хоть раз катался на трамвае в 80-х — почти наверняка это была "Татра".
3. КТМ-5 — монстр из Усть-Катава
Самый массовый трамвай, выпускавшийся в СССР, — простой и неприхотливый.
Его боялись водители, обожали кондукторы и проклинали ремонтники.
4. РВЗ-6 — труженик из Риги
Средний по размерам, но очень выносливый и популярный.
5. МТВ-82 — красавец с довоенными корнями
Массивный, округлый трамвай, который работал с конца 40-х.
Если хочешь почувствовать дух старой Москвы — ищи этот вагон.
Советский трамвай был не просто транспортом — он был архитектурной частью города. В каждом из них — запах времени, скрип сидений, свет лампочек под потолком.
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