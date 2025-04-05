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ТОП-5 легендарных трамваев СССР

2:26
Авто

Трамвай в СССР — это звуки детства — и грохот на поворотах, который не забыть ниекогда.

Трамвай в Усть-Илимске
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Астанин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трамвай в Усть-Илимске

Вот ТОП легенд на рельсах.

1. ЛМ-57 — "Ленинградский монстр"

Один из самых культовых трамваев СССР. Мощный, тяжёлый, с характерной закруглённой мордой.

  • Производился в Ленинграде (1957-1968)
  • Вместимость — до 200 человек
  • Использовался более чем в 10 городах.

Громыхал по улицам десятилетиями. Красный, яркий, настоящий символ эпохи.

2. Татра T3 — чешская легенда на наших улицах

Трамвай, который стал самым массовым в истории мира — и в СССР в том числе.

  • Поставки с конца 1960-х
  • Современный для своего времени: автоматические двери, плавный ход
  • Надёжный настолько, что ездит до сих пор.

Если ты хоть раз катался на трамвае в 80-х — почти наверняка это была "Татра".

3. КТМ-5 — монстр из Усть-Катава

Самый массовый трамвай, выпускавшийся в СССР, — простой и неприхотливый.

  • Более 14 000 экземпляров
  • Массивный, шумный, с характерным "советским квадратом"
  • Использовался с 1969 по 1990-е в сотнях городов.

Его боялись водители, обожали кондукторы и проклинали ремонтники.

4. РВЗ-6 — труженик из Риги

Средний по размерам, но очень выносливый и популярный.

  • Производился в Риге с 1960-х
  • Работал в небольших и средних городах
  • Часто работал в одиночном режиме — без прицепов.

5. МТВ-82 — красавец с довоенными корнями

Массивный, округлый трамвай, который работал с конца 40-х.

  • Часто встречался в Москве и крупных городах
  • Имел винтажный облик: резные поручни, лампы с абажурами
  • Сейчас такие можно встретить в музеях или как ретро-трамваи.

Если хочешь почувствовать дух старой Москвы — ищи этот вагон.

Советский трамвай был не просто транспортом — он был архитектурной частью города. В каждом из них — запах времени, скрип сидений, свет лампочек под потолком.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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