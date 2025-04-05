Хочется мела, крахмала и льда? Это не каприз, а возможный диагноз

Дефицит железа чаще всего проявляется в виде усталости, бледности и головокружений. Но есть и менее очевидный сигнал организма, который легко пропустить. Например, если вам вдруг начинает нравиться вкус… льда.
Этот минерал отвечает за выработку гемоглобина — белка, который переносит кислород по организму. При его нехватке развивается анемия, а также могут появиться:
Жевание льда может быть не безобидной привычкой, а симптомом серьёзного состояния. Это явление называется пагофагией — тягой к льду и другим несъедобным веществам. Оно входит в более широкую категорию расстройств под названием пикацизм.
Сами по себе лёд или бумага могут казаться безвредными, но регулярное потребление несъедобных веществ грозит:
Хотя чаще всего пагофагия связана с дефицитом железа, в редких случаях она может быть проявлением:
В таких случаях может потребоваться не только коррекция питания, но и психотерапия.
Если вы замечаете у себя желание жевать лёд или другие странные пристрастия:
Порой, самый странный симптом — это крик организма о помощи.
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