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Хочется мела, крахмала и льда? Это не каприз, а возможный диагноз

2:17
Здоровье

Дефицит железа чаще всего проявляется в виде усталости, бледности и головокружений. Но есть и менее очевидный сигнал организма, который легко пропустить. Например, если вам вдруг начинает нравиться вкус… льда.

Кубики льда
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Кубики льда

Железо: зачем оно нужно

Этот минерал отвечает за выработку гемоглобина — белка, который переносит кислород по организму. При его нехватке развивается анемия, а также могут появиться:

  • Слабость и быстрая утомляемость.
  • Головные боли и головокружение.
  • Холод в руках и ногах.
  • Ломкость волос и ногтей.
  • Бледная кожа.

Почему лёд — это не просто лёд

Жевание льда может быть не безобидной привычкой, а симптомом серьёзного состояния. Это явление называется пагофагией — тягой к льду и другим несъедобным веществам. Оно входит в более широкую категорию расстройств под названием пикацизм.

К другим формам пикацизма относятся

  • Геофагия - желание есть землю или глину.
  • Амилофагия - тяга к крахмалу.
  • Необычные случаи: желание съесть уголь, бумагу, мел, волосы и даже пепел.

Почему это опасно

Сами по себе лёд или бумага могут казаться безвредными, но регулярное потребление несъедобных веществ грозит:

  • Нарушениями пищеварения.
  • Риском отравлений.
  • Кишечной непроходимостью.
  • Общей интоксикацией организма.

Что ещё может быть причиной

Хотя чаще всего пагофагия связана с дефицитом железа, в редких случаях она может быть проявлением:

  • Эмоционального истощения.
  • Обсессивно-компульсивного расстройства.
  • Неврологических или поведенческих нарушений.

В таких случаях может потребоваться не только коррекция питания, но и психотерапия.

Что делать, если узнали себя

Если вы замечаете у себя желание жевать лёд или другие странные пристрастия:

  • Пройдите анализ на уровень железа и гемоглобина.
  • Обратитесь к врачу.
  • Не занимайтесь самолечением.

Порой, самый странный симптом — это крик организма о помощи.

Уточнения

Анеми́я — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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