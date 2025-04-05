Хочется мела, крахмала и льда? Это не каприз, а возможный диагноз

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит железа чаще всего проявляется в виде усталости, бледности и головокружений. Но есть и менее очевидный сигнал организма, который легко пропустить. Например, если вам вдруг начинает нравиться вкус… льда.

Фото: Openphoto.net by Darren Hester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Кубики льда

Железо: зачем оно нужно

Этот минерал отвечает за выработку гемоглобина — белка, который переносит кислород по организму. При его нехватке развивается анемия, а также могут появиться:

Слабость и быстрая утомляемость.

Головные боли и головокружение.

Холод в руках и ногах.

Ломкость волос и ногтей.

Бледная кожа.

Почему лёд — это не просто лёд

Жевание льда может быть не безобидной привычкой, а симптомом серьёзного состояния. Это явление называется пагофагией — тягой к льду и другим несъедобным веществам. Оно входит в более широкую категорию расстройств под названием пикацизм.

К другим формам пикацизма относятся

Геофагия - желание есть землю или глину.

- желание есть землю или глину. Амилофагия - тяга к крахмалу.

- тяга к крахмалу. Необычные случаи: желание съесть уголь, бумагу, мел, волосы и даже пепел.

Почему это опасно

Сами по себе лёд или бумага могут казаться безвредными, но регулярное потребление несъедобных веществ грозит:

Нарушениями пищеварения.

Риском отравлений.

Кишечной непроходимостью.

Общей интоксикацией организма.

Что ещё может быть причиной

Хотя чаще всего пагофагия связана с дефицитом железа, в редких случаях она может быть проявлением:

Эмоционального истощения.

Обсессивно-компульсивного расстройства.

Неврологических или поведенческих нарушений.

В таких случаях может потребоваться не только коррекция питания, но и психотерапия.

Что делать, если узнали себя

Если вы замечаете у себя желание жевать лёд или другие странные пристрастия:

Пройдите анализ на уровень железа и гемоглобина.

Обратитесь к врачу.

Не занимайтесь самолечением.

Порой, самый странный симптом — это крик организма о помощи.

Уточнения

Анеми́я — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

