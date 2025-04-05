Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 лучших сортов ежевики для вашей дачи: выбираем идеальный
Распад Тату довёл Лену Катину: певица рассказала о самом тяжёлом периоде и спасении
Не убивайте своё растение! Основные советы по уходу за замиокулькасом
Мышцы на пределе? Секретная техника, которую используют профи для восстановления
Рисовая вода — шикарный натуральный тоник и маска: как приготовить и использовать
Московские производители бьют рекорды! Масштабное сотрудничество с Ближним Востоком и Северной Африкой
Новый чешский флагман: Skoda представила заряженный Elroq RS
Две звезды в смертельном танце: что скрывает уникальная двойная система?
Венера оживает: учёные раскрыли секрет её вулканов

Укрепить спину дома легко: уделите всего 15 минут в день

2:11
Спорт

Эксперт поделился эффективными упражнениями, чтобы укрепить и растянуть спину. Их можно выполнять дома с собственным весом.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Низкая планка

  1. Согните руки в локтях прямо под плечами и положите предплечья на пол. Вытяните ноги и поставьте подушечки стоп на пол. Поднимите бедра от пола, пока тело не станет параллельным полу и не образует прямую линию от головы до ног.
  2. Держите таз так, чтобы спина была ровной. Не позволяйте нижней части спины (поясничной области) провисать или подниматься. Иначе нагрузка на мышцы спины не будет эффективной.

Мост

  1. Согните колени так, чтобы пятки находились прямо под коленями. Держите руки по бокам ладонями вниз.
  2. Поднимите таз, чтобы поясница оставалась ровной. Лопатки направлены внутрь и вниз.
  3. Поднимите бедра вверх, пока они полностью не выпрямятся, и удерживайте это положение в течение 10 секунд, напрягая ягодичные мышцы.
  4. После опустите бедра и повторите упражнение. Для дополнительной нагрузки можно не касаться ягодицами пола.

Высокая планка

  1. Ладони должны быть под плечами.
  2. Вытяните ноги и упритесь подушечками в пол.
  3. Поднимитесь на прямых руках так, чтобы тело располагалось по диагонали к полу. Корпус образует прямую линию от головы до ног.

Поза ребенка

  1. Нагнитесь, выгибая ягодицы назад и выставляя руки перед собой. Живот должен коснуться верхней части бедер.
  2. Глубоко дышите и попытайтесь расслабить области напряжения. Удерживайтесь в таком положении до появления дискомфорта, но не больше одной минуты.
  3. Скручивание позвоночника сидя
  4. Согните левую ногу и поставьте ступню за правое бедро. Правую руку положите на внешнюю сторону левого бедра.
  5. Поворачивайте корпус от шеи до поясницы в разные стороны. Через полминуты поменяйте ноги, пишет "СЭ".

Эти упражнения можно делать 1-2 раза в день.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ
Шоу-бизнес
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ Аудио 
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Последние материалы
Цены на стройматериалы готовы к взлёту! Как подорожание коснётся вашего ремонта
Короли нуара и диалогов: Финчер и Тарантино создают сиквел, которого никто не ждал, но все о нём мечтали
Клещи не переносят этот аромат: как защититься без токсичных средств
Хочется мела, крахмала и льда? Это не каприз, а возможный диагноз
Растения для дома, которые невозможно убить: как выбрать самые стойкие виды
Обновлённый Peugeot 308: французский хэтчбек стал ближе к премиум сегменту
Секрет вечной молодости кожи: как сохранить коллаген после 25 лет
Укрепить спину дома легко: уделите всего 15 минут в день
ТОП-5 легендарных трамваев СССР
Эстония требует лишить Венгрию права голоса — иначе придётся вернуть замороженные активы России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.