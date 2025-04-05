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Клещи не переносят этот аромат: как защититься без токсичных средств

2:27
Недвижимость

Прогулка по лесу или дачному участку может обернуться укусом клеща — и многие хватаются за магазинные спреи. Но есть альтернатива, проверенная временем и природой: эфирное масло лаванды. Оно не только безопаснее химии, но и пахнет приятно, а главное — эффективно отпугивает клещей.

Ходьба
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Почему лаванда работает

Запах лаванды вызывает у клещей стойкое отвращение. Достаточно нескольких капель масла на одежду, и насекомые будут обходить вас стороной. Особенно хорошо нанести масло на воротник, манжеты, край брюк — именно там клещи "запрыгивают" на жертву.

Плюс — в отличие от агрессивных репеллентов, масло лаванды:

  • не вызывает аллергии (при тесте на чувствительность);

  • не содержит токсичных соединений;

  • приятно пахнет и улучшает настроение.

Как применять

  1. Перед прогулкой нанесите по 1-2 капли масла на ключевые зоны одежды.

  2. Проверьте реакцию кожи — сначала сделайте тест: капля масла на запястье и 24 часа ожидания.

  3. Дополните защиту — носите закрытую одежду и проверяйте тело после прогулки.

Бонус: антисептик и средство от укусов

Лавандовое масло — не просто репеллент. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, поэтому:

  • снимает зуд после укусов насекомых;

  • ускоряет заживление мелких ранок и ожогов;

  • идеально для первой помощи на природе.

Как сделать лавандовое масло дома

Вам понадобится:

  • 1 чашка сухих или 2 чашки свежих цветков лаванды;

  • 2 стакана масла-носителя (оливковое, миндальное и др.);

  • стеклянная банка и бутылочка из тёмного стекла.

Процесс:

  1. Высушите свежие цветы, если используете их.

  2. Заполните банку лавандой на ⅔.

  3. Залейте маслом — полностью, чтобы покрывало все цветки.

  4. Оставьте в тёплом солнечном месте на 4-6 недель, встряхивая каждый день.

  5. Процедите через марлю, переложите в тёмную ёмкость.

  6. Храните в прохладном и тёмном месте.

Хотите быстрее? Используйте водяную баню: нагрейте смесь до 50°C на 2-3 часа, затем процедите.

Универсальность масла лаванды:

  • наносите как натуральный репеллент;

  • используйте для массажа и ванн;

  • добавляйте в уходовую косметику.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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