Клещи не переносят этот аромат: как защититься без токсичных средств

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прогулка по лесу или дачному участку может обернуться укусом клеща — и многие хватаются за магазинные спреи. Но есть альтернатива, проверенная временем и природой: эфирное масло лаванды. Оно не только безопаснее химии, но и пахнет приятно, а главное — эффективно отпугивает клещей.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Почему лаванда работает

Запах лаванды вызывает у клещей стойкое отвращение. Достаточно нескольких капель масла на одежду, и насекомые будут обходить вас стороной. Особенно хорошо нанести масло на воротник, манжеты, край брюк — именно там клещи "запрыгивают" на жертву.

Плюс — в отличие от агрессивных репеллентов, масло лаванды:

не вызывает аллергии (при тесте на чувствительность);

не содержит токсичных соединений;

приятно пахнет и улучшает настроение.

Как применять

Перед прогулкой нанесите по 1-2 капли масла на ключевые зоны одежды. Проверьте реакцию кожи — сначала сделайте тест: капля масла на запястье и 24 часа ожидания. Дополните защиту — носите закрытую одежду и проверяйте тело после прогулки.

Бонус: антисептик и средство от укусов

Лавандовое масло — не просто репеллент. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, поэтому:

снимает зуд после укусов насекомых;

ускоряет заживление мелких ранок и ожогов;

идеально для первой помощи на природе.

Как сделать лавандовое масло дома

Вам понадобится:

1 чашка сухих или 2 чашки свежих цветков лаванды;

2 стакана масла-носителя (оливковое, миндальное и др.);

стеклянная банка и бутылочка из тёмного стекла.

Процесс:

Высушите свежие цветы, если используете их. Заполните банку лавандой на ⅔. Залейте маслом — полностью, чтобы покрывало все цветки. Оставьте в тёплом солнечном месте на 4-6 недель, встряхивая каждый день. Процедите через марлю, переложите в тёмную ёмкость. Храните в прохладном и тёмном месте.

Хотите быстрее? Используйте водяную баню: нагрейте смесь до 50°C на 2-3 часа, затем процедите.

Универсальность масла лаванды:

наносите как натуральный репеллент;

используйте для массажа и ванн;

добавляйте в уходовую косметику.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).



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