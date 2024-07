Как лишний вес в молодости провоцирует болезни сердца в старости

Учёные из Калифорнийского университета в США и Университета Имама Абдулрахмана Бен Фейсала в Саудовской Аравии выяснили, что набор веса после 20 лет существенно увеличивает вероятность сердечных заболеваний к 60 годам. Эти данные были опубликованы в European Heart Journal (ЕНJ).

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository