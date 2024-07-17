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Как лишний вес в молодости провоцирует болезни сердца в старости

ЕНJ: избыточный вес в молодости приводит к болезням сердца в 60 лет

1:17
Здоровье

Учёные из Калифорнийского университета в США и Университета Имама Абдулрахмана Бен Фейсала в Саудовской Аравии выяснили, что набор веса после 20 лет существенно увеличивает вероятность сердечных заболеваний к 60 годам. Эти данные были опубликованы в European Heart Journal (ЕНJ).

ЕНJ: избыточный вес в молодости приводит к болезням сердца в 60 лет
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В рамках исследования учёные наблюдали за 1690 молодыми участниками, регулярно фиксируя изменения их индекса массы тела и пропорций талии и бедёр. Также участники проходили эхокардиографию для анализа состояния сердца, особенно массы левого желудочка, чьё увеличение сигнализирует о повышенном риске смертности от сердечных болезней.

Результаты показали, что у участников, имевших повышенный ИМТ в любой период после 20 лет, к 60 годам наблюдалось увеличение массы левого желудочка, даже если впоследствии вес нормализовывался.

Ученые подчёркивают, что набор веса в молодости может негативно сказаться на сердце, помимо других рисков, таких как диабет и гипертония. Для поддержания сердечного здоровья в старшем возрасте важны правильное питание и физическая активность.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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