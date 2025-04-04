Медово-лимонная ватрушка, которая переплюнет любой чизкейк

Что будет, если взять душевную теплоту ватрушки и добавить ей кремовой изысканности, достойной лучших кафе Нью-Йорка? Вы получите этот десерт: медово-лимонную ватрушку с начинкой в стиле чизкейка. Пышное дрожжевое тесто с пряностями, нежнейшая творожная масса с ароматом лимона и меда — и результат, который влюбляет в себя с первого кусочка.
Для теста:
650 г муки
310 мл тёплой питьевой воды
70 г сливочного масла (половина — для теста)
30 мл растительного масла
1 большое яйцо
7 г сухих дрожжей
45 г сахара
4 г молотого кардамона
4 г молотого имбиря
щепотка соли
Для начинки:
600 г творога (9%)
100 мл сливок (23%)
140 г донникового или цветочного меда
2 яйца + 2 желтка
цедра 2 лимонов
Для смазывания:
1 желток
1 ст. л. сливок
1. Замешиваем тесто
Просейте муку с солью, кардамоном и имбирём. Всыпьте сахар и дрожжи, вбейте яйцо, добавьте воду, растопленное масло и растительное масло. Быстро замесите мягкое тесто. Смажьте его маслом и оставьте под пленкой в тёплом месте на 30 минут.
2. Складки для текстуры
Выложите тесто, растяните в прямоугольник и сделайте классическую "технику конверта" — сложите пополам с каждой стороны. Повторите. Снова округлите, накройте — и дайте подойти ещё 30 минут.
3. Начинка — как сливочный шёлк
Мёд с цедрой слегка прогрейте. Взбейте творог со сливками, яйцами и желтками до гладкости. Введите медово-лимонную смесь и ещё раз взбейте. Пусть настоится под плёнкой при комнатной температуре.
4. Формуем ватрушки
Разделите тесто пополам, округлите, накройте на 30-40 минут. Затем раскатайте лепешки ~18 см, растяните центр — края должны остаться "бортиками" шириной около 6 см.
5. Выпекаем
Уложите лепешки в формы (24-25 см), выложите начинку в центр, разровняйте. Накройте плёнкой, дайте расстояться 30 минут. Смажьте края желтком со сливками. Выпекайте при 180 °C до румяной корочки (~30 минут).
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
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