Медово-лимонная ватрушка, которая переплюнет любой чизкейк

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Что будет, если взять душевную теплоту ватрушки и добавить ей кремовой изысканности, достойной лучших кафе Нью-Йорка? Вы получите этот десерт: медово-лимонную ватрушку с начинкой в стиле чизкейка. Пышное дрожжевое тесто с пряностями, нежнейшая творожная масса с ароматом лимона и меда — и результат, который влюбляет в себя с первого кусочка.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушки

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

650 г муки

310 мл тёплой питьевой воды

70 г сливочного масла (половина — для теста)

30 мл растительного масла

1 большое яйцо

7 г сухих дрожжей

45 г сахара

4 г молотого кардамона

4 г молотого имбиря

щепотка соли

Для начинки:

600 г творога (9%)

100 мл сливок (23%)

140 г донникового или цветочного меда

2 яйца + 2 желтка

цедра 2 лимонов

Для смазывания:

1 желток

1 ст. л. сливок

Как готовить

1. Замешиваем тесто

Просейте муку с солью, кардамоном и имбирём. Всыпьте сахар и дрожжи, вбейте яйцо, добавьте воду, растопленное масло и растительное масло. Быстро замесите мягкое тесто. Смажьте его маслом и оставьте под пленкой в тёплом месте на 30 минут.

2. Складки для текстуры

Выложите тесто, растяните в прямоугольник и сделайте классическую "технику конверта" — сложите пополам с каждой стороны. Повторите. Снова округлите, накройте — и дайте подойти ещё 30 минут.

3. Начинка — как сливочный шёлк

Мёд с цедрой слегка прогрейте. Взбейте творог со сливками, яйцами и желтками до гладкости. Введите медово-лимонную смесь и ещё раз взбейте. Пусть настоится под плёнкой при комнатной температуре.

4. Формуем ватрушки

Разделите тесто пополам, округлите, накройте на 30-40 минут. Затем раскатайте лепешки ~18 см, растяните центр — края должны остаться "бортиками" шириной около 6 см.

5. Выпекаем

Уложите лепешки в формы (24-25 см), выложите начинку в центр, разровняйте. Накройте плёнкой, дайте расстояться 30 минут. Смажьте края желтком со сливками. Выпекайте при 180 °C до румяной корочки (~30 минут).

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

