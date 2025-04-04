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Медово-лимонная ватрушка, которая переплюнет любой чизкейк

2:41
Еда

Что будет, если взять душевную теплоту ватрушки и добавить ей кремовой изысканности, достойной лучших кафе Нью-Йорка? Вы получите этот десерт: медово-лимонную ватрушку с начинкой в стиле чизкейка. Пышное дрожжевое тесто с пряностями, нежнейшая творожная масса с ароматом лимона и меда — и результат, который влюбляет в себя с первого кусочка.

Ватрушки
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

  • 650 г муки

  • 310 мл тёплой питьевой воды

  • 70 г сливочного масла (половина — для теста)

  • 30 мл растительного масла

  • 1 большое яйцо

  • 7 г сухих дрожжей

  • 45 г сахара

  • 4 г молотого кардамона

  • 4 г молотого имбиря

  • щепотка соли

Для начинки:

  • 600 г творога (9%)

  • 100 мл сливок (23%)

  • 140 г донникового или цветочного меда

  • 2 яйца + 2 желтка

  • цедра 2 лимонов

Для смазывания:

  • 1 желток

  • 1 ст. л. сливок

Как готовить

1. Замешиваем тесто
Просейте муку с солью, кардамоном и имбирём. Всыпьте сахар и дрожжи, вбейте яйцо, добавьте воду, растопленное масло и растительное масло. Быстро замесите мягкое тесто. Смажьте его маслом и оставьте под пленкой в тёплом месте на 30 минут.

2. Складки для текстуры
Выложите тесто, растяните в прямоугольник и сделайте классическую "технику конверта" — сложите пополам с каждой стороны. Повторите. Снова округлите, накройте — и дайте подойти ещё 30 минут.

3. Начинка — как сливочный шёлк
Мёд с цедрой слегка прогрейте. Взбейте творог со сливками, яйцами и желтками до гладкости. Введите медово-лимонную смесь и ещё раз взбейте. Пусть настоится под плёнкой при комнатной температуре.

4. Формуем ватрушки
Разделите тесто пополам, округлите, накройте на 30-40 минут. Затем раскатайте лепешки ~18 см, растяните центр — края должны остаться "бортиками" шириной около 6 см.

5. Выпекаем
Уложите лепешки в формы (24-25 см), выложите начинку в центр, разровняйте. Накройте плёнкой, дайте расстояться 30 минут. Смажьте края желтком со сливками. Выпекайте при 180 °C до румяной корочки (~30 минут).

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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