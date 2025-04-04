Виталина Цымбалюк-Романовская выписалась из роддома: точно знаю, что делать и как жить дальше

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая матерью в 46 лет, опубликовала в личном блоге фотографии, сделанные при выписке из роддома.
Артистка выразила благодарность медицинскому персоналу за профессионализм и поддержку в первые дни после родов.
"Персонал научил нас всему, что нужно для ухода за малышом. Благодаря этому уже четвёртые сутки мы уверенно строим новую жизнь", — отметила она.
Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что изначально планировала обходиться без посторонней помощи, несмотря на опасения близких. Она заверила, что отлично справляется, так как не любит посторонних людей в доме.
Она также поблагодарила врачей и знакомых, которые сохранили в тайне её беременность, избежав публичной огласки.
Имя отца ребёнка остаётся неизвестным. Артистка намеренно организовала всё так, чтобы "не делить малыша ни с кем", подчеркнув самостоятельность в этом вопросе.
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Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог.
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