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ФСБ сорвала попытку теракта в военном общежитии Подмосковья

1:03
Правда ТВ

ФСБ сорвала попытку теракта в Подмосковье. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По её словам, злоумышленники планировали взрыв в общежитии для курсантов военных вузов. В тайнике нашли компоненты для изготовления бомбы. Задержали военнослужащего Минобороны России. По данным следствия, его завербовали спецслужбы Украины.

При обыске у мужчины изъяли телефон с перепиской с украинским куратором. Он сам признался, что должен был обмотать себя взрывчаткой и устроить подрыв рядом с объектами воинской части.

СК возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям — в том числе за подготовку теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ.

По данным РБК, подозреваемому — 49 лет. Он действовал в одиночку, но по указке извне.

Напомним, в конце марта ФСБ уже предотвращала теракт — тогда угроза возникла в административном здании в Москве.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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