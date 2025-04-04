Отец Илона Маска объяснил, за что ценит российского президента

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Эррол Маск, отец Илона Маска, неожиданно высказался о Владимире Путине. В интервью BBC он признался — его семья восхищается российским президентом.

Маск-старший сразу уточнил: это никак не связано с политикой. Просто, по его словам, если смотреть на Путина как на мужчину, невозможно не испытывать уважения. Сильный, уверенный, спокойный. Именно так Эррол Маск описывает главу России.

Он добавил, что часто слушает публичные выступления Путина. И утверждает — российский президент говорит логично и последовательно. Поэтому, как сказал Эррол Маск, было бы глупо не уважать такого человека.

Этим мнением, по его словам, прониклись и другие члены семьи Масков.

Ранее президент России тоже говорил об Илоне Маске. Он назвал основателя SpaceX и Tesla умным человеком и признался, что Маска невозможно остановить, когда он одержим идеей.

Напомним, в январе Илон Маск получил должность главы Департамента эффективности правительства в администрации Дональда Трампа. Это ведомство занимается внедрением технологий и улучшением госуправления.

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