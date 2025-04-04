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Джастин Бибер в опасности: Хейли Бибер призвала молиться за музыканта

Правда ТВ

Супруга американского певца Джастина Бибера, Хейли Бибер, призвала родственников молиться за музыканта, у которого наблюдаются проблемы с ментальным здоровьем.

Поведение Джастина Бибера продолжает вызывать серьёзные опасения у публики. В последних стримах и сторис 31-летний музыкант появляется с заметно осунувшимся лицом, а в одном из роликов демонстрирует приём психоактивных веществ.

Беспокойство усиливают его бессвязные текстовые посты, где артист метафорично намекает на внутренний кризис. Фанаты массово призывают окружение певца вмешаться, однако позиция его супруги Хейли Бибер остаётся неясной.

По информации источника Daily Mail, модель тайно обратилась к близким с просьбой о молитвенной поддержке для мужа. Инсайдеры подтвердили худшие предположения: Бибер уже несколько недель пребывает в нестабильном состоянии.

"Он почти перестал спать, отказывается от еды, пишет бредовые сообщения ночами. Джастин уверен, что всё под контролем, но его рассуждения лишены логики. Близкие в отчаянии — он отрицает необходимость лечения", — заявил анонимный собеседник издания.

Напомним, что музыкант годами ведёт затворнический образ жизни, усугублённый борьбой с тревожным расстройством. Обострение ситуации совпало со скандалами вокруг Шона Комбса (P. Diddy), бывшего ментора Бибера, обвинённого в ряде преступлений.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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