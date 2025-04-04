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Как остановить сныть: сорняк, который не сдаётся без боя

2:10
Садоводство

Сныть легко спутать с декоративным растением: у неё ажурные листья и нежные белые зонтики. Некоторые даже специально её выращивают — ради салатов, супов и настоек. Но если вовремя не остановить её разрастание, вместо кладовой витаминов вы получите неуправляемого агрессора на грядках.

Сныть
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002
Сныть

Когда полезное превращается в проблему

В молодом возрасте сныть — вполне съедобное растение с приятным вкусом. Но по мере роста она грубеет и превращается в сорняк с крайне живучей природой:

  • Морозостойкая и теневыносливая, быстро захватывает плодородные участки.

  • Имеет ползучее корневище, которое глубоко уходит в почву и разветвляется.

  • Заслоняет другие культуры, вытягивает влагу и питательные вещества.

  • Привлекает вредителей и может стать очагом болезней.

Что делать, если сныть захватила участок

Один из главных советов — действовать как можно раньше, пока листья ещё не распустились. В этот период можно быстрее истощить корневую систему растения.

Вот эффективные способы борьбы:

  • Регулярный покос и ручная прополка. Удаляйте все побеги до появления листьев. Используйте острые ножницы для точной обрезки среди культурных растений. После — обязательно рыхлите почву.

  • Мульча. Покройте землю измельчённой корой, соломой или хвойным опадом. Мульча блокирует доступ света и воздуха к сорнякам и одновременно защищает полезные культуры.

  • Укрывной материал. Тёмные плёнки не дадут сныти пробиться наружу. Перед укладкой перекопайте участок, удалите корни и выровняйте землю.

  • Гербициды. Для масштабных зарослей — наиболее радикальное и эффективное решение. Обрабатывайте не только грядки, но и зоны вокруг построек и вдоль заборов.

Сныть сложно победить за один заход, но при системной работе и правильном подходе вы справитесь. Главное — не дать ей почувствовать себя хозяйкой участка.

Уточнения

Сныть обыкнове́нная (лат. Aegopódium podagrária) — многолетнее травянистое растение; вид рода сныть семейства зонтичные (Apiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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