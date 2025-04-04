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Пугачёва и Галкин* публично поддержали Козловского и вызвали смех в Сети

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), стали гостями творческого вечера Данилы Козловского, прошедшего на Кипре.

Алла Пугачёва и Данила Козловский
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва и Данила Козловский

Кадры со звёздной парой, занявшей места не в первом, а в одном из задних рядов зала, вызвали ироничные комментарии в Сети: пользователи предположили, что "эмигрантам не хватило средств на VIP-билеты".

Как видно из видео, опубликованного Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", Пугачёва сохраняла сдержанность на протяжении всего выступления. Даже в моменты, когда зал взрывался смехом, певица оставалась серьёзной, поднявшись с места лишь для финальных аплодисментов.

Козловский, представивший зрителям моноспектакль, с начала СВО практически не появляется в российских проектах. Сам актёр отрицает эмиграцию, заявляя, что проживает в России, а за границу выезжает только для встреч с младшей дочерью в США.

Ранее Настя Ивлеева опубликовала фото с отдыха в Омане.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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