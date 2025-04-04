Хотите порей, как в магазине? Вот что нужно добавить в грядку

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник, выращивающий лук-порей, мечтает в финале сезона выдернуть из земли не хилый карандаш, а упругий, толстый стебель. Но реальность не всегда оправдывает ожидания, и разочарованные садоводы решают: "Не мой это овощ". А зря! Порей вовсе не капризен — нужно лишь учесть несколько нюансов.

Фото: commons.wikimedia. org by Biso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук-порей

1. Сроки посева: не опоздать

Главная ошибка — поздний посев. Учитывайте полный вегетационный цикл сорта (от 120 до 210 дней) и прибавьте к нему:

неделю на всходы,

10-14 дней на восстановление после пикировки.

Итог: ранние сорта сеем в январе-феврале, поздние — строго в январе. Иначе к осени получить толстый стебель будет уже невозможно.

2. Крепкая рассада — половина успеха

Не жалейте хилые сеянцы — выкидывайте. Залог мощной рассады:

20-часовая подсветка на старте,

прохладная температура после прорастания,

пара подкормок и регулярный, но умеренный полив,

стрижка пера 2-3 раза за весь рассадный период.

3. Питательная и рыхлая почва

Порей — настоящий обжора. Грядка должна быть сдобренной перегноем, компостом, перепревшими листьями. Идеально — посадка прямо в компост. Важно: нейтральная кислотность почвы. Кислая или щелочная среда губительна.

4. Простор и прополка

Между растениями — 25-35 см. Это не только для окучивания, но и для набора толщины. Загущенность и сорняки "забирают" питание и не дают разгуляться подземной части.

5. Солнце, влага и воздух

Порей любит свет и умеренную влагу. Полив — регулярный, но не чрезмерный. В тяжелых почвах делайте дренаж. Хорошая аэрация корней — обязательна.

6. Стрижка — не только для красоты

Удаляя треть пера каждые 2-3 недели, вы направляете питание в стебель. Не верите? Подрежьте только половину грядки — осенью всё станет ясно.

7. Подкормки с умом

Оптимально — 2-3 раза в месяц, чередуя органику и минеральные комплексы. Но помните: с азотом аккуратнее. Его избыток делает лук рыхлым и портит лёжкость.

8. Не торопитесь с уборкой

Основное утолщение стебля происходит в сентябре, когда листовая масса замедляет рост. Легкие заморозки не страшны, зато лишняя неделя на грядке — плюс к весу.

9. Выбор сорта — решающее звено

Ранние сорта всегда будут тоньше. Хотите "толстячков" — выбирайте среднепоздние и поздние. Они и в хранении устойчивее, и на вкус насыщеннее.

Уточнения

Лук-поре́й или жемчу́жный лук — овощ, культивар лука виноградного (Allium ampeloprasum); двулетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae).

