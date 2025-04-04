Водители возят велосипеды как попало — но вот что их подстерегает

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Катание на велосипеде приносит радость и пользу, но, как выясняется, даже такой полезный вид транспорта может стать причиной серьёзных проблем для водителя. Если вы решили перевезти велосипед на машине, стоит помнить: не всё так просто, как кажется.

Фото: Wikipedia by Roger Tutusaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ велосипед на автомобиле

Перед установкой велокрепления на крышу автомобиля нужно удостовериться, что конструкция соответствует техническому регламенту. В случае, если установка багажника нарушает заводские параметры машины и не сертифицирована, вас могут оштрафовать на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ, а инспектор потребует устранить нарушение на месте — то есть снять велосипед.

Однако гораздо более серьёзные последствия могут наступить, если велосипед закрывает государственный номер. Особенно это касается креплений, установленных сзади, и ситуаций, когда багажник открыт для транспортировки велотехники. Такие нарушения попадают под статью 12.2.2 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за езду без номера или с помехами для его идентификации.

А вот здесь уже речь идёт не только о штрафах, но и о лишении водительских прав. Поэтому, прежде чем отправиться в путь с велосипедом, убедитесь, что всё закреплено правильно, а номерной знак полностью виден.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

