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Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались: что стало последней каплей

2:15
Шоу-бизнес

Один из самых обсуждаемых союзов последних лет подошёл к концу — Канье Уэст и Бьянка Цензори официально расстались. Отношения пары, вызывавшие бурные обсуждения как в медиа, так и среди фанатов, прекратились спустя чуть больше года после их свадьбы. Источники, близкие к окружению музыканта, утверждают, что инициатором разрыва стал сам Канье.

Репер Канье Уэст
Фото: www.flickr.com by Peter Hutchins from DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Репер Канье Уэст

Официальных заявлений пара не делала, но инсайдеры утверждают, что между ними давно нарастало напряжение. Уэст якобы чувствовал, что Бьянка "слишком сильно теряется в его тени" и перестала быть "самостоятельной личностью".

"Он почувствовал, что она полностью растворилась в нём, и это его начало пугать", — сообщает источник.

Другие утверждают, что в последнее время Канье стал меньше контролировать поведение Бьянки, которая все чаще появлялась на публике в эпатажных и откровенных нарядах, нередко шокируя общественность. Эти выходы в свет сопровождались неоднозначной реакцией, а Уэст, по словам инсайдеров, "утратил над ней влияние, которое раньше считал естественным".

Что известно об их отношениях?

Бьянка Цензори, архитектор и сотрудница бренда Yeezy, начала встречаться с Канье вскоре после его расставания с Ким Кардашьян. В январе 2023 года они, по слухам, провели тайную свадебную церемонию, хотя юридически этот брак так и не был подтверждён.

В течение нескольких месяцев пара путешествовала по миру, появлялась на модных показах, в Венеции, Дубае и Лос-Анджелесе. Однако в конце 2023 года Бьянка почти исчезла из публичного пространства — и это стало первым тревожным сигналом для фанатов.

"У неё будто отобрали голос. Всё, что она делала, происходило по его сценарию", — говорили источники из окружения Цензори.

Теперь Бьянка, по сообщениям таблоидов, вернулась в Австралию, где проводит время с семьёй и близкими друзьями. Канье же, похоже, переключил фокус на творчество и новые проекты.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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