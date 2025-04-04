Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались: что стало последней каплей

Один из самых обсуждаемых союзов последних лет подошёл к концу — Канье Уэст и Бьянка Цензори официально расстались. Отношения пары, вызывавшие бурные обсуждения как в медиа, так и среди фанатов, прекратились спустя чуть больше года после их свадьбы. Источники, близкие к окружению музыканта, утверждают, что инициатором разрыва стал сам Канье.
Официальных заявлений пара не делала, но инсайдеры утверждают, что между ними давно нарастало напряжение. Уэст якобы чувствовал, что Бьянка "слишком сильно теряется в его тени" и перестала быть "самостоятельной личностью".
"Он почувствовал, что она полностью растворилась в нём, и это его начало пугать", — сообщает источник.
Другие утверждают, что в последнее время Канье стал меньше контролировать поведение Бьянки, которая все чаще появлялась на публике в эпатажных и откровенных нарядах, нередко шокируя общественность. Эти выходы в свет сопровождались неоднозначной реакцией, а Уэст, по словам инсайдеров, "утратил над ней влияние, которое раньше считал естественным".
Бьянка Цензори, архитектор и сотрудница бренда Yeezy, начала встречаться с Канье вскоре после его расставания с Ким Кардашьян. В январе 2023 года они, по слухам, провели тайную свадебную церемонию, хотя юридически этот брак так и не был подтверждён.
В течение нескольких месяцев пара путешествовала по миру, появлялась на модных показах, в Венеции, Дубае и Лос-Анджелесе. Однако в конце 2023 года Бьянка почти исчезла из публичного пространства — и это стало первым тревожным сигналом для фанатов.
"У неё будто отобрали голос. Всё, что она делала, происходило по его сценарию", — говорили источники из окружения Цензори.
Теперь Бьянка, по сообщениям таблоидов, вернулась в Австралию, где проводит время с семьёй и близкими друзьями. Канье же, похоже, переключил фокус на творчество и новые проекты.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.
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