Врач объяснила, почему вес растёт даже при строгой диете

Эндокринолог Атаманова: голодание приводит к замедлению метаболизма

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Юлия Атаманова, врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, объяснила, что при соблюдении строгой диеты и ограничении потребления пищи, увеличение веса всё равно может происходить. Это может быть связано со снижением скорости обмена веществ из-за голода или неправильным выбором продуктов питания, сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

"Я ничего не ем, а вес набирается" — это одна из самых частых жалоб на приёме у диетолога. Люди часто винят в этом гормоны, но это лишь 5% случаев. Чаще всего это связано с питанием и образом жизни", — отметила врач.

Специалист отмечает, что могут возникать два основных сценария: либо человек потребляет больше калорий, чем предполагает, но не осознаёт этого, либо жёсткие диеты приводят к уменьшению аппетита. В первом случае люди могут не знать, что, например, напиток с сиропом может содержать значительное количество калорий. Продукты, помеченные как "Правильное питание", создают впечатление о здоровом выборе, тогда как на самом деле они могут быть высококалорийными. Юлия Атаманова подчёркивает важность анализа составов продуктов и подсчёта калорий для достижения калорийного дефицита.

Во втором случае строгие ограничения в питании могут привести к замедлению обмена веществ. По словам врача, жёсткая диета может заставлять организм реагировать так, как будто он находится в состоянии голода, что приводит к снижению метаболической скорости. Чтобы эффективно снижать вес, Атаманова рекомендует вести дневник питания, следить за сбалансированным рационом, контролировать уровень стресса, придерживаться регулярного сна и употреблять достаточное количество воды.