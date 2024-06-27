Нужно наносить даже за компьютером: напомнили о последствиях отказа от SPF-крема

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Дерматовенеролог Содель: без SPF-крема ожоги и старение кожи неизбежны

1:35
Здоровье

Врачи до сих пор говорят о необходимости использования солнцезащитного крема, подчёркивая его важность. Недостаточное внимание к защите может привести к нежелательным последствиям, таким как пигментация, солнечные ожоги и преждевременное старение кожи. Даже тем, кто проводит дни за компьютером в офисе, стоит применять крем, поскольку экраны также излучают свет.

Дерматовенеролог Содель: без SPF-крема ожоги и старение кожи неизбежны
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

"Если человек пребывает на солнце — это могут быть ожоги и, как следствие, могут быть пигментные пятна. Помимо того, ультрафиолет активизирует металлопротеиназы. Это фермент, который разрушает коллаген, и, как следствие, возникает фотостарение. То есть кожа стареет гораздо активнее под воздействием ультрафиолетового излучения", — уточнила врач — косметолог-дерматовенеролог Ольга Содель 360. ru.

При выборе солнцезащитного крема врач рекомендует учитывать его степень защиты. Наименьшая защита обеспечивает SPF 10, а наибольшая — SPF 50. Эти значения также влияют на продолжительность действия продукта: например, SPF 30 действует около трёх часов, а SPF 50 — около пяти. SPF 10, соответственно, может защищать в течение примерно часа или полутора.

Кроме того, как подчёркивает врач, использование SPF не уменьшает интенсивность загара. Загар всё равно будет проявляться, но благодаря защите не будет наблюдаться ожогов и пигментации.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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