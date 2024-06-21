Определён продукт, который поможет в борьбе не только с лишним весом, но и с раком

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The Times of India: семена льна полезны при профилактике онкологии

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Здоровье

Учёные из Индии обнаружили, что семена льна могут способствовать профилактике рака и борьбе с избыточным весом, как сообщает The Times of India.

The Times of India: семена льна полезны при профилактике онкологии
Фото: commons.wikimedia.org by BastienM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Льняные семена богаты жирными кислотами омега-3, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и обладают противораковыми свойствами. Линганы, содержащиеся в продукте, могут замедлять рост и развитие раковых клеток, особенно в молочной железе и простате.

Семена льна также помогают контролировать вес благодаря содержанию клетчатки, которая способствует нормальной работы пищеварительной системы. По словам экспертов, клетчатка замедляет процесс переваривания пищи и уменьшает чувство голода.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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