Определён продукт, который поможет в борьбе не только с лишним весом, но и с раком

Учёные из Индии обнаружили, что семена льна могут способствовать профилактике рака и борьбе с избыточным весом, как сообщает The Times of India.
Льняные семена богаты жирными кислотами омега-3, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и обладают противораковыми свойствами. Линганы, содержащиеся в продукте, могут замедлять рост и развитие раковых клеток, особенно в молочной железе и простате.
Семена льна также помогают контролировать вес благодаря содержанию клетчатки, которая способствует нормальной работы пищеварительной системы. По словам экспертов, клетчатка замедляет процесс переваривания пищи и уменьшает чувство голода.
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