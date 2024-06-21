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4 причины, почему стоит добавить мёд в свой рацион

Мёд обладает антибактериальными свойствами и лечит кашель

1:01
Здоровье

Мёд является особенным продуктом из-за его уникальных свойств. Давайте узнаем больше о том, почему это удивительно.

Мёд обладает антибактериальными свойствами и лечит кашель
Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain

Натуральный подсластитель

Мёд — это сладкое вещество, которое пчёлы вырабатывают с помощью нектара из цветов. Люди любят его, потому что это естественный и вкусный способ подсластить еду и напитки.

Богат питательными веществами

Мёд — это больше, чем просто сладость. Он содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут быть полезны для вашего здоровья.

Антибактериальные свойства

Мёд обладает природными антибактериальными свойствами. Некоторые люди используют его для ран, потому что он может  способствовать заживлению.

Успокаивающее при кашле

Мёд известен своим успокаивающим действием при боли в горле и кашле. Смешайте его с тёплой водой или чаем, чтобы обеспечить комфорт в горле, когда вы плохо себя чувствуете.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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