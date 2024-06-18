Врач-инфекционист Викулов раскрыл причину вспышки ботулизма среди москвичей

В Москве число обратившихся за медицинской помощью по причине подозрения на ботулизм после употребления салатов от "Вкусвилла" и "Кухни на районе" насчитывает 121 человек, как информировали городские власти. По состоянию на сегодня 55 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них — в реанимации.
Ботулизм представляет собой серьёзное инфекционное заболевание, вызванное токсином Clostridium botulini, влияющим на нервную систему.
Симптомы ботулизма включают:
Болезнь может иметь смертельный исход.
Иммунолог, аллерголог и инфекционист Георгий Викулов объяснил в интервью "Радио 1", как могло произойти заражение ботулизмом среди москвичей.
Специалист утверждает, что инфекция передаётся исключительно через инфицированный продукт питания, который был употреблён в пищу. Возбудитель не распространяется на другие продукты, находящиеся рядом на полках магазинов.
Обычно источником инфекции могут служить
Это обычно связано с нарушением технологического процесса приготовления или безопасности обработки продуктов питания, как объяснил инфекционист.
"Как правило, возбудитель может быть в вяленой рыбе, красном мясе, консервированных грибах, салатах, сале, описаны случаи заражения даже через мёд — там, где, возможно, была контаминация, нарушение технологии приготовления, безопасности приготовления пищевых продуктов", — уточнил инфекционист.
Георгий Викулов заметил, что употребление заправленных салатов влечёт за собой определённые риски, но все они связаны с конкретными продуктами, которые должны проходить проверки на предприятии и контролироваться надзорными органами.
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