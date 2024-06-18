Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители Москвы и СПб чаще всего заявляют об убытках по КАСКО
Microsoft уступила звание самой дорогой компании в мире Nvidia
Продукты, которые стоит есть во время болезни для выздоровления
Диетолог Писарева посоветовала выбирать мороженое с самым коротким составом
Футболисты сборной Украины попросили тренера уйти из раздевалки после поражения
На Украине заговорили о возможной отставке главкома ВСУ Сырского
Легендарная французская актриса Анук Эме умерла в возрасте 93 лет
Эксперты ответили, кто умнее: кошка или собака
Daily Mail: фермер с острова Крит выжил после попадания пули в мозг
Врач-инфекционист Викулов раскрыл причину вспышки ботулизма среди москвичей

Врач Викулов: мёд может содержать возбудитель ботулизма

2:09
Здоровье

В Москве число обратившихся за медицинской помощью по причине подозрения на ботулизм после употребления салатов от "Вкусвилла" и "Кухни на районе" насчитывает 121 человек, как информировали городские власти. По состоянию на сегодня 55 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них — в реанимации.

Врач Викулов: мёд может содержать возбудитель ботулизма
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ботулизм представляет собой серьёзное инфекционное заболевание, вызванное токсином Clostridium botulini, влияющим на нервную систему.

Симптомы ботулизма включают:

  1. общую инфекционную интоксикацию,
  2. проблемы с желудочно-кишечным трактом (например, гастрит или энтерит),
  3. неврологические расстройства.

Болезнь может иметь смертельный исход.

Иммунолог, аллерголог и инфекционист Георгий Викулов объяснил в интервью "Радио 1", как могло произойти заражение ботулизмом среди москвичей.

Специалист утверждает, что инфекция передаётся исключительно через инфицированный продукт питания, который был употреблён в пищу. Возбудитель не распространяется на другие продукты, находящиеся рядом на полках магазинов.

Обычно источником инфекции могут служить

  1. вяленая рыба,
  2. красное мясо,
  3. маринованные грибы,
  4. салаты,
  5. сало,
  6. также были описаны случаи заражения через мёд.

Это обычно связано с нарушением технологического процесса приготовления или безопасности обработки продуктов питания, как объяснил инфекционист.

"Как правило, возбудитель может быть в вяленой рыбе, красном мясе, консервированных грибах, салатах, сале, описаны случаи заражения даже через мёд — там, где, возможно, была контаминация, нарушение технологии приготовления, безопасности приготовления пищевых продуктов", — уточнил инфекционист.

Георгий Викулов заметил, что употребление заправленных салатов влечёт за собой определённые риски, но все они связаны с конкретными продуктами, которые должны проходить проверки на предприятии и контролироваться надзорными органами.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай

Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.

Обязательные летние подкормки для высокого урожая чеснока
Помидоры любят кефир: рекомендации по поливу и подкормке
Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Удивительные возможности горчицы для дачников: как извлечь максимум пользы
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Как варить магазинные пельмени, чтобы они были вкуснее: пять простых советов
Как варить магазинные пельмени, чтобы они были вкуснее: пять простых советов
Последние материалы
Названы ТОП-10 двигателей, которые становились лучшими хотя бы один раз
Какие четыре метода эффективны для скрытия шрама на видном участке кожи
Стейки палтуса с белым вином и каперсами: изысканное блюдо
Как спасти клубнику от гниения?
Ксению Собчак троллят из-за предполагаемого романа с Арестовичем*
Любимое мороженое Путина подорожало
Kia стала самой аварийной маркой в Казани
Рудковская назвала решивших пожениться Трусову и Игнатова красивой парой
Врач Викулов: мёд может содержать возбудитель ботулизма
Мел Гибсон намерен снять пятую часть фильма "Смертельное оружие"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников