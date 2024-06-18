Врач-инфекционист Викулов раскрыл причину вспышки ботулизма среди москвичей

Врач Викулов: мёд может содержать возбудитель ботулизма

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Москве число обратившихся за медицинской помощью по причине подозрения на ботулизм после употребления салатов от "Вкусвилла" и "Кухни на районе" насчитывает 121 человек, как информировали городские власти. По состоянию на сегодня 55 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них — в реанимации.

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Ботулизм представляет собой серьёзное инфекционное заболевание, вызванное токсином Clostridium botulini, влияющим на нервную систему.

Симптомы ботулизма включают:

общую инфекционную интоксикацию, проблемы с желудочно-кишечным трактом (например, гастрит или энтерит), неврологические расстройства.

Болезнь может иметь смертельный исход.

Иммунолог, аллерголог и инфекционист Георгий Викулов объяснил в интервью "Радио 1", как могло произойти заражение ботулизмом среди москвичей.

Специалист утверждает, что инфекция передаётся исключительно через инфицированный продукт питания, который был употреблён в пищу. Возбудитель не распространяется на другие продукты, находящиеся рядом на полках магазинов.

Обычно источником инфекции могут служить

вяленая рыба, красное мясо, маринованные грибы, салаты, сало, также были описаны случаи заражения через мёд.

Это обычно связано с нарушением технологического процесса приготовления или безопасности обработки продуктов питания, как объяснил инфекционист.

"Как правило, возбудитель может быть в вяленой рыбе, красном мясе, консервированных грибах, салатах, сале, описаны случаи заражения даже через мёд — там, где, возможно, была контаминация, нарушение технологии приготовления, безопасности приготовления пищевых продуктов", — уточнил инфекционист.

Георгий Викулов заметил, что употребление заправленных салатов влечёт за собой определённые риски, но все они связаны с конкретными продуктами, которые должны проходить проверки на предприятии и контролироваться надзорными органами.