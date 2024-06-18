Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Китае планируют построить новый коллайдер
Как приготовить вкусные пельмени?
Банк ВТБ откроет филиал в Симферополе
Relevo: друзьям Роналду запретили жить с ним в одном отеле
Продажи китайских автомобилей в России демонстрируют значительный рост в мае
Как эффективно применять горчицу в саду и огороде
Стартовали съёмки сериала про Демиса Карибидиса и Марину Кравец
Сливовое масло: секрет молодости и увлажнения кожи
Стало известно, как кошка влияет на здоровье хозяина
Как сон влияет на психическое здоровье: мнение экспертов

Советы экспертов, как можно улучшить сон

1:32
Здоровье

Сон является неотъемлемой частью физического и психического здоровья человека. Почему так важно следить за своим сном?

Советы экспертов, как можно улучшить сон
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Как качество сна влияет на психику

Каждая стадия сна играет важную роль в здоровье психики и мозга человека. Сон влияет как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Нарушения сна могут привести к ухудшению памяти, концентрации внимания и способности к обучению.

Достаточное количество сна нормализует то, как ваш мозг обрабатывает информацию в течение дня. Ночью мозг оценивает мысли, воспоминания, события, которые с вами произошли.

Если у вас бессонница, это может помешать вашему мозгу обрабатывать положительные эмоции во время сна. Это снизит ваше настроение, самочувствие и ресурсы. Недостаток сна может вызвать или усугубить психические расстройства.

Как улучшить сон

Если вы не можете улучшить свой сон самостоятельно, важно обратиться за помощью к специалисту. Постарайтесь скорректировать свой рацион и физическую активность в течение дня. Чем больше вы двигаетесь в течение дня, тем быстрее и легче вам засыпать.

Поздний и калорийный ужин может привести к нарушениям сна. Поэтому ешьте за 3 часа до сна. Выбирайте нежирную и солёную пищу. Добавьте в ужин травяной чай из ромашки и мяты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
Обсудить
Популярное
Завязей на томатов не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Действенные способы избавиться от паутинного клеща на баклажанах
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Германия отказалась продлевать санкции против России Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Какие породы кошек созданы для семьи: не прогадаете
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Последние материалы
Как приготовить вкусные пельмени?
Банк ВТБ откроет филиал в Симферополе
Relevo: друзьям Роналду запретили жить с ним в одном отеле
Продажи китайских автомобилей в России демонстрируют значительный рост в мае
Как эффективно применять горчицу в саду и огороде
Стартовали съёмки сериала про Демиса Карибидиса и Марину Кравец
Сливовое масло: секрет молодости и увлажнения кожи
Стало известно, как кошка влияет на здоровье хозяина
Советы экспертов, как можно улучшить сон
Пошаговая инструкция по подкормке роз: от весны до осени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников