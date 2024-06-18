Как сон влияет на психическое здоровье: мнение экспертов

Советы экспертов, как можно улучшить сон

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон является неотъемлемой частью физического и психического здоровья человека. Почему так важно следить за своим сном?

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Как качество сна влияет на психику

Каждая стадия сна играет важную роль в здоровье психики и мозга человека. Сон влияет как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Нарушения сна могут привести к ухудшению памяти, концентрации внимания и способности к обучению.

Достаточное количество сна нормализует то, как ваш мозг обрабатывает информацию в течение дня. Ночью мозг оценивает мысли, воспоминания, события, которые с вами произошли.

Если у вас бессонница, это может помешать вашему мозгу обрабатывать положительные эмоции во время сна. Это снизит ваше настроение, самочувствие и ресурсы. Недостаток сна может вызвать или усугубить психические расстройства.

Как улучшить сон

Если вы не можете улучшить свой сон самостоятельно, важно обратиться за помощью к специалисту. Постарайтесь скорректировать свой рацион и физическую активность в течение дня. Чем больше вы двигаетесь в течение дня, тем быстрее и легче вам засыпать.

Поздний и калорийный ужин может привести к нарушениям сна. Поэтому ешьте за 3 часа до сна. Выбирайте нежирную и солёную пищу. Добавьте в ужин травяной чай из ромашки и мяты.