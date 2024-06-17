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Сколько соли можно съедать в день без вреда для здоровья: это важно знать

Недостаток соли негативно влияет на эндокринную систему

1:40
Здоровье

Из статьи вы узнаете, чем полезна соль и какое её количество можно съедать за день.

Недостаток соли негативно влияет на эндокринную систему
Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Как соль влияет на организм

Соль улучшает и ускоряет прохождение нервных импульсов и помогает поддерживать баланс нервной системы. При её дефиците возникает угнетенное состояние психики, депрессия, подавленность, ухудшается иннервация организма. Недостаток соли негативно сказывается на эндокринной системе.

Избыток соли может вызвать заболевания печени и почек и атеросклероз. Кроме того, большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов.

Поскольку употребление слишком большого количества соли может увеличить количество кальция, который проходит через почки и выводится с мочой, это может подвергнуть вас повышенному риску развития камней в почках.

Почему соль полезна для организма

Человеку не обойтись без соли, так как именно поваренная соль, основой которой является хлорид натрия, восстанавливает нарушенный обмен веществ, кислотно-щелочной баланс в организме, поддерживает оптимальный уровень жидкости, в том числе объёма крови, предотвращая обезвоживание организма.

Сколько соли можно съедать в день

Максимальное рекомендуемое количество натрия составляет 2000-2300 мг в сутки, что равно 5-6 граммам соли.

Этот стандарт был установлен Всемирной организацией здравоохранения в качестве целевого показателя потребления натрия населением.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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