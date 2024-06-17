Сколько соли можно съедать в день без вреда для здоровья: это важно знать

Из статьи вы узнаете, чем полезна соль и какое её количество можно съедать за день.
Соль улучшает и ускоряет прохождение нервных импульсов и помогает поддерживать баланс нервной системы. При её дефиците возникает угнетенное состояние психики, депрессия, подавленность, ухудшается иннервация организма. Недостаток соли негативно сказывается на эндокринной системе.
Избыток соли может вызвать заболевания печени и почек и атеросклероз. Кроме того, большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов.
Поскольку употребление слишком большого количества соли может увеличить количество кальция, который проходит через почки и выводится с мочой, это может подвергнуть вас повышенному риску развития камней в почках.
Человеку не обойтись без соли, так как именно поваренная соль, основой которой является хлорид натрия, восстанавливает нарушенный обмен веществ, кислотно-щелочной баланс в организме, поддерживает оптимальный уровень жидкости, в том числе объёма крови, предотвращая обезвоживание организма.
Максимальное рекомендуемое количество натрия составляет 2000-2300 мг в сутки, что равно 5-6 граммам соли.
Этот стандарт был установлен Всемирной организацией здравоохранения в качестве целевого показателя потребления натрия населением.
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