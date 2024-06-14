Меньше соли в рационе означает хорошее кровяное давление: новое исследование

Для снижения давления нужно меньше есть соли

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижение кровяного давления — это то, что может сделать почти каждый, даже если вы уже принимаете лекарства для этого.

Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Новый эксперимент показал, что, сократив потребление соли, даже всего на одну чайную ложку в день, люди могут снизить свое систолическое кровяное давление примерно на 6 мм ртутного столба.

Подробности исследования

Исследование показало, что 70-75% людей, независимо от того, принимали ли они уже лекарства от артериального давления, испытывали снижение артериального давления, употребляя меньше соли в своём рационе.

Кроме того, высокое кровяное давление связано с серьёзными проблемами со здоровьем, такими как сердечная недостаточность, сердечные приступы, а также инсульты.

Почему это важно

Эксперимент показывает, что даже небольшое снижение потребления натрия может быть полезным для кровяного давления, подчеркивая важность снижения потребления соли для общего состояния здоровья.