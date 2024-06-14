Снижение кровяного давления — это то, что может сделать почти каждый, даже если вы уже принимаете лекарства для этого.
Новый эксперимент показал, что, сократив потребление соли, даже всего на одну чайную ложку в день, люди могут снизить свое систолическое кровяное давление примерно на 6 мм ртутного столба.
Исследование показало, что 70-75% людей, независимо от того, принимали ли они уже лекарства от артериального давления, испытывали снижение артериального давления, употребляя меньше соли в своём рационе.
Кроме того, высокое кровяное давление связано с серьёзными проблемами со здоровьем, такими как сердечная недостаточность, сердечные приступы, а также инсульты.
Эксперимент показывает, что даже небольшое снижение потребления натрия может быть полезным для кровяного давления, подчеркивая важность снижения потребления соли для общего состояния здоровья.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.