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Меньше соли в рационе означает хорошее кровяное давление: новое исследование

Для снижения давления нужно меньше есть соли

1:02
Здоровье

Снижение кровяного давления — это то, что может сделать почти каждый, даже если вы уже принимаете лекарства для этого.

Для снижения давления нужно меньше есть соли
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Новый эксперимент показал, что, сократив потребление соли, даже всего на одну чайную ложку в день, люди могут снизить свое систолическое кровяное давление примерно на 6 мм ртутного столба.

Подробности исследования

Исследование показало, что 70-75% людей, независимо от того, принимали ли они уже лекарства от артериального давления, испытывали снижение артериального давления, употребляя меньше соли в своём рационе.

Кроме того, высокое кровяное давление связано с серьёзными проблемами со здоровьем, такими как сердечная недостаточность, сердечные приступы, а также инсульты.

Почему это важно

Эксперимент показывает, что даже небольшое снижение потребления натрия может быть полезным для кровяного давления, подчеркивая важность снижения потребления соли для общего состояния здоровья.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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