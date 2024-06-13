Дерматолог Егорова считает, что SPF с механическими факторами защиты лучше, чем с химическими

В жаркий период очень важно правильно ухаживать за кожей, защищать ее от вредных солнечных лучей. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, какой SPF лучше выбрать.
По ее словам, средства SPF менее 50 использовать нет смысла. Они не смогут защитить кожу.
"Даже если вы загорели, все равно используйте SPF 50+. Его нужно выбирать по типу кожи — для жирной или для сухой. Есть SPF с механическими и химическими факторами защиты. Первый защищает лучше, чем второй, однако оставляет на коже белые следы", — уверена Татьяна Егорова.
По ее словам, обгоревшую кожу мазать SPF не нужно. В таком случае участки кожи нужно скрывать под одеждой и увлажнять.
Также важно не показывать на солнце родинки. Их лучше замазывать специальными стиками или заклеивать круглым лейкопластырем.
"Если какая-то родинка вызывает сомнение, нужно сходить проконсультироваться к дерматологу. На родинки не должен попадать солнечный свет, это может привести к опасным кожным заболеваниям", — объяснила NewsInfo.Ru Татьяна Егорова.
Вообще большие родинки стоит удалять. Особенно если они расположены на участках, которые подвергаются постоянному трению.
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