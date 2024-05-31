MedicalXpress: семичасовой сон важен для предотвращения хронических заболеваний, таких как диабет, сердечные приступы и инсульты

Врач Росалес советует спать не менее 7 часов, чтобы избежать хронических болезней

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, у взрослых, спящих менее семи часов, выше вероятность столкнуться с проблемами со здоровьем.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Врач-терапевт клиники Майо Хуан Карденас Росалес заявил, что сон имеет решающее значение для общего самочувствия, а главное для здоровья сердца.

"Сон очень важен для предотвращения хронических заболеваний в будущем, таких как диабет, сердечные приступы и инсульты", — сказал он.

Как правило, врачи советуют спать не менее семи часов в сутки, это время необходимое организму для восстановления, передаёт MedicalXpress.

"Старайтесь спать в одно и то же время. Постарайтесь составить график, по которому вы будете ложиться спать в одно и то же время и просыпаться тоже в одно и то же время, это очень важно ", — заявил врач.

Доктор составил целый список рекомендаций по улучшению сна:

соблюдайте одинаковое время отхода ко сну и пробуждения каждый день и даже в выходные;

оставайтесь активными в течение дня;

старайтесь не спать днём;

ограничьте или не употребляйте кофеин, алкоголь и никотин;

не ешьте много еды и не пейте перед сном;

сделайте свою спальню комфортной;

создайте расслабляющий ритуал перед сном, например, примите тёплую ванну, почитайте или послушайте тихую музыку.