MedicalXpress: семичасовой сон важен для предотвращения хронических заболеваний, таких как диабет, сердечные приступы и инсульты

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, у взрослых, спящих менее семи часов, выше вероятность столкнуться с проблемами со здоровьем.
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Врач-терапевт клиники Майо Хуан Карденас Росалес заявил, что сон имеет решающее значение для общего самочувствия, а главное для здоровья сердца.
"Сон очень важен для предотвращения хронических заболеваний в будущем, таких как диабет, сердечные приступы и инсульты", — сказал он.
Как правило, врачи советуют спать не менее семи часов в сутки, это время необходимое организму для восстановления, передаёт MedicalXpress.
"Старайтесь спать в одно и то же время. Постарайтесь составить график, по которому вы будете ложиться спать в одно и то же время и просыпаться тоже в одно и то же время, это очень важно ", — заявил врач.
Доктор составил целый список рекомендаций по улучшению сна:
соблюдайте одинаковое время отхода ко сну и пробуждения каждый день и даже в выходные;
оставайтесь активными в течение дня;
старайтесь не спать днём;
ограничьте или не употребляйте кофеин, алкоголь и никотин;
не ешьте много еды и не пейте перед сном;
сделайте свою спальню комфортной;
создайте расслабляющий ритуал перед сном, например, примите тёплую ванну, почитайте или послушайте тихую музыку.
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