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MedicalXpress: семичасовой сон важен для предотвращения хронических заболеваний, таких как диабет, сердечные приступы и инсульты

Врач Росалес советует спать не менее 7 часов, чтобы избежать хронических болезней

1:25
Здоровье

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, у взрослых, спящих менее семи часов, выше вероятность столкнуться с проблемами со здоровьем.

Врач Росалес советует спать не менее 7 часов, чтобы избежать хронических болезней
Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Врач-терапевт клиники Майо Хуан Карденас Росалес заявил, что сон имеет решающее значение для общего самочувствия, а главное для здоровья сердца.

"Сон очень важен для предотвращения хронических заболеваний в будущем, таких как диабет, сердечные приступы и инсульты", — сказал он.

Как правило, врачи советуют спать не менее семи часов в сутки, это время необходимое организму для восстановления, передаёт MedicalXpress.

"Старайтесь спать в одно и то же время. Постарайтесь составить график, по которому вы будете ложиться спать в одно и то же время и просыпаться тоже в одно и то же время, это очень важно ", — заявил врач.

Доктор составил целый список рекомендаций по улучшению сна:

  • соблюдайте одинаковое время отхода ко сну и пробуждения каждый день и даже в выходные;
  • оставайтесь активными в течение дня;
  • старайтесь не спать днём;
  • ограничьте или не употребляйте кофеин, алкоголь и никотин;
  • не ешьте много еды и не пейте перед сном;
  • сделайте свою спальню комфортной;
  • создайте расслабляющий ритуал перед сном, например, примите тёплую ванну, почитайте или послушайте тихую музыку.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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