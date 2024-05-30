Европу атаковали смертоносные "монстры-клещи"

Sun: из Азии и Африки в Европу проникли смертоносные клещи рода Hyalomma

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Газета The Sun, ссылаясь на исследования учёных, сообщает, что в Европе обнаружено большое количество опасных клещей подвида Hyalomma, которые проникли на континент из южных широт через кроликов по данным исследователей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", — уточнили в статье.

В последние годы специалисты в Европе стали замечать увеличение числа крупных агрессивных клещей, которые ранее обитали в Африке и Азии, но не в европейских странах. По мнению специалистов, такой всплеск популяции кровососущих насекомых может быть связан с переносом клещей через диких животных, включая кроликов.

В настоящее время "клещи-гиганты" замечены в Испании, Италии, а также на Балеарских островах. Кроме того, их обнаружили в Великобритании, Португалии и на Мальте, а недавно жители Германии и Швеции также сообщили о наличии опасных паразитов.