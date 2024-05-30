Европу атаковали смертоносные "монстры-клещи"

Газета The Sun, ссылаясь на исследования учёных, сообщает, что в Европе обнаружено большое количество опасных клещей подвида Hyalomma, которые проникли на континент из южных широт через кроликов по данным исследователей.
"Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", — уточнили в статье.
В последние годы специалисты в Европе стали замечать увеличение числа крупных агрессивных клещей, которые ранее обитали в Африке и Азии, но не в европейских странах. По мнению специалистов, такой всплеск популяции кровососущих насекомых может быть связан с переносом клещей через диких животных, включая кроликов.
В настоящее время "клещи-гиганты" замечены в Испании, Италии, а также на Балеарских островах. Кроме того, их обнаружили в Великобритании, Португалии и на Мальте, а недавно жители Германии и Швеции также сообщили о наличии опасных паразитов.
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