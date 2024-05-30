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Европу атаковали смертоносные "монстры-клещи"

Sun: из Азии и Африки в Европу проникли смертоносные клещи рода Hyalomma

1:04
Здоровье

Газета The Sun, ссылаясь на исследования учёных, сообщает, что в Европе обнаружено большое количество опасных клещей подвида Hyalomma, которые проникли на континент из южных широт через кроликов по данным исследователей.

Sun: из Азии и Африки в Европу проникли смертоносные клещи рода Hyalomma
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", — уточнили в статье.

В последние годы специалисты в Европе стали замечать увеличение числа крупных агрессивных клещей, которые ранее обитали в Африке и Азии, но не в европейских странах. По мнению специалистов, такой всплеск популяции кровососущих насекомых может быть связан с переносом клещей через диких животных, включая кроликов.

В настоящее время "клещи-гиганты" замечены в Испании, Италии, а также на Балеарских островах. Кроме того, их обнаружили в Великобритании, Португалии и на Мальте, а недавно жители Германии и Швеции также сообщили о наличии опасных паразитов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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