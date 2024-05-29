Определены продукты, которые следует исключить из питания при наличии аллергии

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МК в Мурманске: при аллергии на берёзу следует исключить яблоки

1:11
Здоровье

Специалисты ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" рекомендуют уменьшить признаки аллергии на цветение путём исключения определённых продуктов из рациона, сообщает "МК в Мурманске". Например, если у вас аллергия на берёзу, имеет смысл временно отказаться от употребления яблок.

МК в Мурманске: при аллергии на берёзу следует исключить яблоки
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В период аллергии возможны реакции на определённые продукты из-за аналогичного состава аминокислот в различных аллергенах, пояснили эксперты. При аллергии на пыльцу ольхи, берёзы и орешника рекомендуется исключить из рациона яблоки, вишню, черешню, груши, чернослив, сливу, курагу и абрикосы.

При обнаружении аллергии на полынь, эксперты советуют исключить из рациона семечки, халву, цитрусовые, подсолнечное масло, мед и цикорий. Для тех, у кого есть аллергия на пыльцу луговых трав, порекомендовано избегать употребления злаковых, меда, кофе и какао. При аллергии на амброзию, лучше исключить бананы из рациона, как советуют эксперты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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