Определены продукты, которые следует исключить из питания при наличии аллергии

МК в Мурманске: при аллергии на берёзу следует исключить яблоки

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" рекомендуют уменьшить признаки аллергии на цветение путём исключения определённых продуктов из рациона, сообщает "МК в Мурманске". Например, если у вас аллергия на берёзу, имеет смысл временно отказаться от употребления яблок.

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В период аллергии возможны реакции на определённые продукты из-за аналогичного состава аминокислот в различных аллергенах, пояснили эксперты. При аллергии на пыльцу ольхи, берёзы и орешника рекомендуется исключить из рациона яблоки, вишню, черешню, груши, чернослив, сливу, курагу и абрикосы.

При обнаружении аллергии на полынь, эксперты советуют исключить из рациона семечки, халву, цитрусовые, подсолнечное масло, мед и цикорий. Для тех, у кого есть аллергия на пыльцу луговых трав, порекомендовано избегать употребления злаковых, меда, кофе и какао. При аллергии на амброзию, лучше исключить бананы из рациона, как советуют эксперты.