Диетолог перечислила распространённые продукты, способствующие ожирению

Диетолог Тараско: ожирению способствуют сахар, соль и мясо

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анастасия Тараско указала на переедание как главную причину ожирения, что может привести к фатальным последствиям. Она выделила продукты, исключение которых из рациона может снизить риск набора лишнего веса.

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"В первую очередь возникновению ожирения способствует потребление сахара в избытке. То есть более 30 граммов в день (или свыше 5-10% от суточной нормы калорий). И это не только поедание сахара в чистом виде, это ещё и добавление в пищу соусов, в том числе кетчупа, колбасных изделий, а также сладких напитков и алкоголя", — поделилась Анастасия Тараско в интервью для интернет-издания Regions.

Соль представляет собой опасный продукт, который требует особого контроля. Рекомендуется употреблять не более пяти граммов соли в день, а добавлять её нужно непосредственно в тарелке, а не при приготовлении.

Диетолог также утверждает, что употребление красного мяса также может стать причиной развития сахарного диабета и других заболеваний, включая рак кишечника. Поэтому рекомендуется ограничивать его употребление одним-двумя разами в неделю.