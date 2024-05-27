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Диетолог перечислила распространённые продукты, способствующие ожирению

Диетолог Тараско: ожирению способствуют сахар, соль и мясо

1:13
Здоровье

Диетолог Анастасия Тараско указала на переедание как главную причину ожирения, что может привести к фатальным последствиям. Она выделила продукты, исключение которых из рациона может снизить риск набора лишнего веса.

Диетолог Тараско: ожирению способствуют сахар, соль и мясо
Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

"В первую очередь возникновению ожирения способствует потребление сахара в избытке. То есть более 30 граммов в день (или свыше 5-10% от суточной нормы калорий). И это не только поедание сахара в чистом виде, это ещё и добавление в пищу соусов, в том числе кетчупа, колбасных изделий, а также сладких напитков и алкоголя", — поделилась Анастасия Тараско в интервью для интернет-издания Regions.

Соль представляет собой опасный продукт, который требует особого контроля. Рекомендуется употреблять не более пяти граммов соли в день, а добавлять её нужно непосредственно в тарелке, а не при приготовлении.

Диетолог также утверждает, что употребление красного мяса также может стать причиной развития сахарного диабета и других заболеваний, включая рак кишечника. Поэтому рекомендуется ограничивать его употребление одним-двумя разами в неделю.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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