Признаки, что вашему организму не хватает магния: его важно восполнять

Онемение конечностей говорит о нехватке магния

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если ваш рацион недостаточно разнообразен и сбалансирован, то вам может не хватать многих питательных веществ. Например, если в вашем организме не хватает магния, то он будет подавать вам сигналы о том, что что-то идёт не так.

Фото: www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мышечные спазмы

Если вы часто испытываете мышечные судороги, особенно в ногах, это может быть признаком низкого уровня магния.

Усталость и слабость

Чувство усталости и слабости даже после достаточного количества сна и отдыха может указывать на дефицит магния.

Нерегулярное сердцебиение

Магний играет важную роль в поддержании стабильного сердечного ритма. Если вы заметили учащённое или нерегулярное сердцебиение, это может быть признаком недостатка магния в вашем рационе.

Плохой аппетит

Отсутствие интереса к еде или снижение аппетита могут быть симптомом дефицита магния. Это может привести к недостаточному потреблению продуктов, богатых магнием.

Покалывание или онемение

Дефицит магния иногда может вызывать покалывание или онемение в руках, ногах или других частях тела.