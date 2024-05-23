Защищают от рака и снижают "плохой" холестерин: чем ещё полезны помидоры черри

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Помидоры черри могут защитить от рака и улучшить состояние сосудов

1:22
Здоровье

Своё название помидоры черри получили из-за своей формы и небольшого размера, напоминающего вишню. Они вбирают в себя максимум пользы, вкуса и аромата.

Помидоры черри могут защитить от рака и улучшить состояние сосудов
Фото: Own work by Pluma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что полезнее: помидоры черри или обычные томаты

Помидоры черри не только вкуснее, но и полезнее крупных сортов томатов, они содержат больше витамина С, природного антиоксиданта, который помогает организму бороться с раковыми клетками.

Помидоры черри содержат особое вещество, которое способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови.

Польза

Помидоры черри содержат много кальция, калия, фосфора, кобальта, магния и железа, а также витамины А, В, С и Е. Благодаря содержанию железа крошечные помидоры полезны при анемии.

Калий и магний способствуют улучшению водно-солевого баланса, что нормализует работу сосудов и сердца. В них содержится большое количество клетчатки, углеводов.

В каком виде помидоры полезнее

Помидоры хорошо употреблять в пищу в любом виде. В свежих помидорах витамина С будет больше, чем в термически обработанных.

А вот антиоксиданты в томатах — ликопин и бета-каротин — становятся более биоактивными при консервировании и термической обработке.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
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