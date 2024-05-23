Защищают от рака и снижают "плохой" холестерин: чем ещё полезны помидоры черри
Помидоры черри могут защитить от рака и улучшить состояние сосудов
1:22
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23.05.2024 07:34
Своё название помидоры черри получили из-за своей формы и небольшого размера, напоминающего вишню. Они вбирают в себя максимум пользы, вкуса и аромата.
Фото: Own work by Pluma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Что полезнее: помидоры черри или обычные томаты
Помидоры черри не только вкуснее, но и полезнее крупных сортов томатов, они содержат больше витамина С, природного антиоксиданта, который помогает организму бороться с раковыми клетками.
Помидоры черри содержат особое вещество, которое способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови.
Польза
Помидоры черри содержат много кальция, калия, фосфора, кобальта, магния и железа, а также витамины А, В, С и Е. Благодаря содержанию железа крошечные помидоры полезны при анемии.
Калий и магний способствуют улучшению водно-солевого баланса, что нормализует работу сосудов и сердца. В них содержится большое количество клетчатки, углеводов.
В каком виде помидоры полезнее
Помидоры хорошо употреблять в пищу в любом виде. В свежих помидорах витамина С будет больше, чем в термически обработанных.
А вот антиоксиданты в томатах — ликопин и бета-каротин — становятся более биоактивными при консервировании и термической обработке.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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