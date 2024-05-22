Козье молоко: удивительная польза для здоровья, вы не знали об этом

Козье молоко укрепляет иммунитет и повышает гемоглобин

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Такое молоко очень полезно для желудка и кишечника, оно повышает гемоглобин и даже улучшает зрение.

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Полезные свойства козьего молока

В нём содержится меньше лактозы, чем в коровьем молоке. Поэтому он не вызывает диареи. Свежее козье молоко обладает бактерицидными свойствами.

Кальций и витамин D укрепляют кости, витамины группы В успокаивают нервную систему, именно поэтому рекомендуется пить козье молоко при климаксе.

Это молоко обладает бактерицидными и общеукрепляющими свойствами. Регулярное употребление козьего молока повышает потенцию у мужчин.

Козье молоко следует принимать отдельно от других продуктов. Оптимальная порция — не более одного стакана в день. Утром его можно пить натощак и не позднее, чем за час до завтрака, а вечером не ранее, чем через два часа после ужина, перед сном.

Если у вас аллергия на коровье молоко, следует также быть осторожным с козьим молоком. Более 90% людей, страдающих аллергией на белок коровьего молока, также реагируют на белок, содержащийся в козьем молоке.