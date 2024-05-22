Козье молоко: удивительная польза для здоровья, вы не знали об этом

Такое молоко очень полезно для желудка и кишечника, оно повышает гемоглобин и даже улучшает зрение.
В нём содержится меньше лактозы, чем в коровьем молоке. Поэтому он не вызывает диареи. Свежее козье молоко обладает бактерицидными свойствами.
Кальций и витамин D укрепляют кости, витамины группы В успокаивают нервную систему, именно поэтому рекомендуется пить козье молоко при климаксе.
Это молоко обладает бактерицидными и общеукрепляющими свойствами. Регулярное употребление козьего молока повышает потенцию у мужчин.
Козье молоко следует принимать отдельно от других продуктов. Оптимальная порция — не более одного стакана в день. Утром его можно пить натощак и не позднее, чем за час до завтрака, а вечером не ранее, чем через два часа после ужина, перед сном.
Если у вас аллергия на коровье молоко, следует также быть осторожным с козьим молоком. Более 90% людей, страдающих аллергией на белок коровьего молока, также реагируют на белок, содержащийся в козьем молоке.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.