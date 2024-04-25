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Эта проблема вас больше не побеспокоит: советы врачей, как перестать переедать сладкое

Советы, как перестать переедать сладкое

1:49
Здоровье

Пристрастие к сладкому – распространенная проблема среди людей. Мы дадим советы врачей, как перестать есть слишком много сладкого. Об этом пишет Advice.News.

Советы, как перестать переедать сладкое
Фото: wikimapia by Nord794ub is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В большинстве случаев желание съесть что-то сладкое спровоцировано негативными эмоциями или дефицитом питательных веществ. Многие люди едят сладости, когда испытывают стресс, а некоторые заменяют ими полноценный прием пищи. Такая тяга чаще всего указывает на то, что вам не хватает хрома или углеводов.

Первое вещество отвечает за баланс инсулина и предотвращает колебания уровня сахара в крови, второе вещество помогает превращать пищу в энергию. Для их восполнения важно добавить в свой рацион сложные углеводы. Например, крупы, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия твёрдых сортов.

Также попробуйте постепенно снижать потребление сахара. Резкий отказ от сладкого может привести к быстрому срыву. Откажитесь от привычек, связанных с поеданием сладостей. Например, во время просмотра сериала или ночью.

Не вознаграждайте себя сладостями. Найдите другие, более полезные способы похвалить себя и сделать что-то приятное. Например, массаж,  букет цветов. Найдите способы отвлечь себя от тяги к сладкому. Попробуйте пить воду вместо сладких напитков.

Орехи являются отличной альтернативой сладостям. Они богаты полезными жирами, белком, витаминами и минералами. Фрукты и ягоды – идеальный выбор для сладкоежек. Они содержат натуральные сахара, витамины, клетчатку и антиоксиданты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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